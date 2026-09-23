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張煥宜擔任掌旗官 8強贏球確定收下獎牌

拚到眼角噴血仍收銅牌 後天換黃筱雯上場

▲張煥宜一度拚到眼角流血，最終仍不敵對手，無緣金牌戰。（圖／特派記者朱永強攝）

名古屋亞運中華隊再傳捷報，中華隊本屆掌旗官、長相帥氣的「散打男神」張煥宜，今（23）日在男子75公斤級散打四強賽上雖遭到哈薩克名將阿卜杜拉耶夫（Abdullayev Abdurashid）WKO擊倒，最終倒在四強，仍收下一面銅牌，為中華隊本屆第13面獎牌，也是單日第4銅。年僅26歲的張煥宜征戰本屆亞運，與黃筱雯一同擔任代表團進場掌旗官，還被運動部部長認證李洋「長得很帥！」，受到不少台灣球迷關注。站上男子75公斤級散打賽事國際舞台，張煥宜表現也不含糊，昨日在八強戰中擊敗對手2：0擊退塔吉克選手胡爾舍德佐達（Mirzodalerkhan Khurshedzoda），確定闖進4強，幫中華隊再添一面獎牌。本場改交手哈薩克阿卜杜拉耶夫，張煥宜在場上一度拚到首日累積的眼角傷口又裂開，直接在場上噴血，無奈體能受到考驗，遭到高壯的阿卜杜拉耶夫WKO擊倒，儘管輸球仍為中華隊收下一面銅牌。隨著男子掌旗官張煥宜率隊拿下獎牌後，女子掌旗官黃筱雯明天首輪輪空，確定將於後天25日中午12點上場，交手斯里蘭卡與越南的勝方。