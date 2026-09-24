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GPT-6 Sol、Luna差在哪？一個拚效能、一個拚便宜

▲台灣用戶Plus版本在Work模式下已經可以使用GPT-6 Luna最新模型。（圖／翻攝官網）

API價格直接砍半！Sol輸出價格20美元降到10美元

ChatGPT也能用GPT-6 Sol、Luna？目前「一般聊天」還不行

▲OpenAI同步調降API價格，以每百萬Token計算，GPT-6 Sol輸入、輸出價格分別降至約新台幣63元、317元，GPT-6 Luna則降至約3.2元、16元。（圖／翻攝官網）

OpenAI再替GPT-6家族添新成員，繼9月初推出旗艦模型GPT-6 Astra後，OpenAI再度發表GPT-6 Sol與GPT-6 Luna，主打更快、更便宜，同時延續Astra在專業工作、事實準確度、程式設計與電腦操作等能力，其中，最受開發者關注的是價格同步調降，兩款新模型API費用較GPT-5.6系列促銷價格降低50%。OpenAI表示，GPT-6 Sol與Luna採用與GPT-6 Astra相近的訓練方法，希望把Astra的能力帶到速度更快、成本更低的模型。其中GPT-6 Sol定位在處理較困難的工作任務，兼顧模型能力及使用成本，GPT-6 Luna則更強調效率，適合大量、明確且重複性較高的工作。根據OpenAI官方測試，GPT-6 Sol在內部事實準確度評估中，出錯次數約只有上一代GPT-5.6 Sol的一半。GPT-6 Luna同樣明顯提升，在較高推理強度下，官方稱其事實準確度可接近GPT-5.6 Sol，但成本大幅降低。在程式設計方面，GPT-6 Sol與Luna也針對長時間、複雜的Coding工作進行強化。OpenAI強調，新模型希望讓開發者能用更低成本持續執行長時間任務。升級另一大亮點就是降價，OpenAI表示，透過改善推論效率與快取機制，GPT-6 Sol、Luna的API價格，比GPT-5.6系列的促銷價格降低50%。以每100萬個Token計算，GPT-6 Sol輸入價格從GPT-5.6 Sol的4美元降至2美元，輸出則從20美元降至10美元；GPT-6 Luna輸入由0.20美元降至0.10美元，輸出也由1.20美元降至0.50美元。不過，一般ChatGPT用戶要特別注意，GPT-6 Sol與GPT-6 Luna目前並不是全面取代ChatGPT聊天介面的GPT-5.6。OpenAI官方說明，GPT-6 Sol與GPT-6 Luna從9月22日起陸續開放Plus、Pro、Business、Enterprise及Edu方案用戶在「ChatGPT Work」與Codex中使用；Free與Go用戶則可透過ChatGPT桌面版使用GPT-6 Luna。