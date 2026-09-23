我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市：中秋加開大佳河濱公園

▲大佳河濱公園的「大直橋下指定區」，開放時間自 9 月 24 日下午 5 時起至 9 月 28 日午夜 12 時止。（圖／北市水利處）

新北市：6處河濱公園開放

▲新北市今年開放了 6 處河濱公園烤肉。圖為三重中山橋下原住民族主題園區。（圖／GoogleMaps）

桃園市：僅虎頭山有烤肉區

▲虎頭山公園內烤肉區是桃園唯一合法烤肉地點，可事先打電話預訂。（圖／桃園市觀光旅遊局）

台中市：清水、北屯烤肉露營區

▲台中市清水區的鰲峰山公園烤肉區。（圖／台中市政府）

台南市：市區公園全面禁止烤肉

高雄市：市區公園全面禁止烤肉

一年一度的中秋佳節將在9月25日（週五）登場，不少人已經相約親友準備從連假第一天開始烤肉，不過隨著時代演進，各縣市的市區都對於生火烤肉的行為祭出相關規範，許多公園綠地都不開放烤肉，或是只有在中秋節到來時限期開放。對此，《NOWNEWS》今日新聞也彙整六都在今年中秋節開放烤肉的場所、開放時間及相關規定。其中，台北市只有5個合法烤肉地點，其餘地方生火烤肉，都將面臨最高6千元的罰款！台北市今年共開放 5 個場地供民眾烤肉，其中大佳河濱公園 10 號門旁高速公路橋下廣場、華中河濱公園華中橋下自行車道北側橋孔指定區、道南河濱公園左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場，以及成美右岸河濱公園麥帥二橋下，皆為平時就常態開放的區域。為了因應中秋人潮，北市府特別加開大佳河濱公園的「大直橋下指定區」，開放時間自 9 月 24 日下午 5 時起至 9 月 28 日午夜 12 時止。台北市民眾若在未開放地點或時段違規烤肉，可依《台北市公園管理自治條例》處2400元以上、6000元以下罰鍰。新北市今年開放了 6 處河濱公園烤肉，其中樹林鹿角溪原住民主題部落公園屬於全年 24 小時開放，其餘如三重中山橋下原住民族主題園區、八里文化公園、新店陽光橋下、板橋光復橋下及永和福和橋下等 5 處臨時場地開放時間為9月25日至28日，每日上午10時至晚上10時，其餘新北河濱區域仍禁止烤肉。桃園市政府表示，為了維護公園公共設施並落實垃圾減量， 2026 年市區內依然僅開放設有專屬烤肉設施的「虎頭山公園」供民眾使用，其餘公園綠地全面禁止生火野炊，違者將面臨 500 元以上、 5000 元以下的罰鍰。虎頭山共有54個烤肉爐位，分別為A區25個爐位（具樹蔭遮陽、落地式爐架）、B區29個爐位（多為吧檯式與長餐桌，部分無遮陽），提供民眾免費登記使用，每日上午11時至下午5時開放，上午10時30分開始接受現場登記，須攜帶身分證、健保卡、護照、居留證或工作證等有效證件，依現場排隊順序登記。「虎頭山公園」烤肉區必須使用指定爐架，不能直接在地面生火，也不能露營或施放煙火，若登記後1小時內沒有開始使用，也將取消資格。台中市今年同樣維持公園烤肉分區管理措施，只開放清水區的鰲峰山公園烤肉區，以及北屯區的中正露營區等 2 處指定場地，其餘包含所有公園、綠地及園道均明令禁止烤肉與野炊活動，若經查獲違規，將依法處以 1200 元以上、 6000 元以下的重罰。台南市《台南市公園綠地管理自治條例》明定，公園及綠地禁止營火、野炊、烤肉、夜宿、燃放鞭炮及施放天燈，違規可處1200元以上、6000元以下罰鍰。今年並未公告任何中秋連假期間的特定開放公園，因此市內所有公園及綠地皆嚴格禁止營火、野炊、烤肉以及燃放鞭炮與天燈，違者將面臨可處1200元以上、6000元以下罰鍰。高雄市工務局公園處表示，轄區內的所有公園綠地「全面禁止烤肉及燃放煙火」。公園處特別提醒，由於公園內草木繁盛，生火不僅容易弄髒草皮環境，更極易引發火災或燙傷等危險意外；若現場勸導不聽，將直接開罰 1000 元以上、 6000 元以下罰鍰。市府持續呼籲全體市民朋友，今年中秋夜不妨以「純賞月、不烤肉、不放煙火」的環保方式，度過佳節。