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張煥宜流血無奈被WKO 賽後宣布退休

上屆輸掉時，我覺得說我的亞運會是不是就結束了？回去也低谷一陣子，努力重新回到亞運會這個舞台。那這次是真的沒有了，我真的要退休了。

努力讓血不流下 卻因讀秒不得不起身

第一拳的時候真的太痛了，有點起不來，所以被讀秒了。後面第二次，讀秒時就開始流血了。我怕我起來、血會滴下來，他就不讓我打了，可是我又不得不起來，最後血就直接滴下來了，沒辦法。

感謝家人朋友 談到教練張煥宜哽咽了

我是一個從武術套路轉型到散打的選手。那轉型第一天，就是教練帶著我練，練到現在十幾年了吧。

張煥宜未來轉型教練：會繼續貢獻給武術

選手選手剛轉型的時候，初期一定都是這樣子。一定還是在這個圈子裡面，會回到學校裡面去當教練，用不同的身份貢獻給武術這個項目。

▲張煥宜首日就被打到流血縫9針，這幾天都是浴血奮戰，可惜最終仍無緣站上最終金牌戰舞台。（圖／特派記者朱永強攝）

名古屋亞運中華隊掌旗官、26歲「散打男神」張煥宜今（23）日四強面對哈薩克強敵，最終因為對手強攻流血傷口，儘管努力讓血別流下，但因為2次倒地、血滴到場上遭到WKO，連續2屆亞運奪下銅牌，張煥宜賽後宣布退休，當被問到職業生涯是否有遺憾時，他哽咽說道，「遺憾是……我沒有辦法打到最後。」張煥宜透露，自己首日就被打到眼角縫九針，只能進行緊急處理繼續參賽，每場比賽傷口幾乎都在流血，他仍積極搶攻闖進4強，追平上屆成績，「當被問到是否感到遺憾時，張煥宜嘆了一口氣，隨後說道，「遺憾是……我沒有辦法打到最後。唉，不知道說什麼。」回顧本戰，張煥宜提到對手積極搶攻他受傷部位，被打到2、3拳後傷口又裂開，「張煥宜在場上還是很想繼續拚，無奈血已經止不住，他表示自己每場，都當成最後一次比賽，「每一秒都當成最後一秒。就怕我的最後一秒提前到來了。」張煥宜本屆成為中華隊掌旗官，加上帥氣外型收穫不少粉絲，他最後很感謝家人、朋友，「家人、朋友還有教練學生的家長，很多人都很關心我們。他們的支持與鼓勵，我們都感受得到。大家都給予我很大的信心。走這麼久其實我覺得夠了，謝謝大家。」談到生涯最該感謝的人，張煥宜哽咽說道是教練，「」他回憶道，「非常感謝他沒有放棄我。即便我們可能有不合、有吵架的時候。教練很像我的哥哥、家人。亦師亦友。所以很感謝他，帶我走這麼久的路。」「他拋妻棄子，陪我在國家隊待了3年。然後每週要搭高鐵往返，回去只能陪小孩一天兩天，就要回來陪我。包含我們亞運會賽前，大概有60幾天他都沒有在家裡。我很感謝他，也很感謝他老婆願意讓他先借給我。」張煥宜透露，今年7、8月都在中國移地訓練，當時狀況很差，「我怎麼打都打不起來。然後教練一直跟我講可以怎麼做，也開導我，甚至甚至讓我完全休息，然後讓我去調適心情。宣布退休後，張煥宜想先休息1、2周，未來會繼續在武術這個圈子裡面努力，只是身份不一樣了，「