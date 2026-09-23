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外型亮眼的女主持人373擁有不少粉絲，她近期登上節目《小姐不熙娣》時，透露自己並不是從小就漂亮，甚至還被沈文程嫌過「長得醜」，因為這種經歷，父母幫她準備了一桶「百萬整形基金」，讓女兒長大之後自己選擇如何改變外貌。373透露，其實自己小時候長得並不出色，甚至曾在班上舉辦的外型票選活動上，被同學選為「全班最醜第一名」，這也讓她在求學時期過得相當辛苦，不只掃地時總是被叫去掃廁所，還曾被同學潑過糞水，讓現場來賓聽了紛紛難以置信。不只是被班上同學霸凌，373表示，就連跟爸爸一起釣魚的好朋友都嫌自己長得醜，而這個好友就是資深藝人沈文程，她表示自己剛出生時，沈文程有來探望過一次，結果不小心脫口而出「長好醜」，這句話就此在父母心中留下了一根刺。為了讓女兒以後長大可以把自己變漂亮，在373的成長過程中爸媽一直幫自已存「整形基金」，這金額甚至高達了一百萬，不過373表示，現在漂亮的自己是後天努力來的，那筆資金並沒有動用到。