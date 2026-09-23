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▲陳孝萱與詹仁雄（如圖）的婚姻只維持了兩年，兩方於2007年簽字離婚。（圖／NOWNEWS資料照）

綜藝天王吳宗憲（憲哥）與圈外人張葳葳離婚多年，近來傳出和「中職最正MC」艾融交往，雙方已經否認有男女之情，回顧憲哥的情史，最知名的莫過於「宗孝仁愛」三角戀，當年吳宗憲在節目上送999朵玫瑰向陳孝萱示愛，怎料，隨後被爆出早已有家室，讓女方無端背上小三罪名，轟動一時。吳宗憲約在1998年至1999年之間積極追求陳孝萱，不僅在節目上高調送上999朵玫瑰花公開示愛，還大方買下百萬名車、千萬豪宅送給女方，兩人隨後展開交往，沒想到，媒體後來披露憲哥早就和原配張葳葳結婚並育有4名子女，導致陳孝萱在不知情的情況下無辜成為第三者，她因為無法接受感情遭受欺騙，毅然決然選擇跟吳宗憲分手。傷心欲絕的陳孝萱後來輾轉認識吳宗憲的製作人好友詹仁雄，兩人漸生情愫並交往，由於吳宗憲與詹仁雄當時具有上下屬與合作夥伴關係，因此這段由陳孝萱、吳宗憲、詹仁雄交織的複雜關係，被媒體以台北市主要幹道忠孝東路、仁愛路延伸諧音，封為「宗孝仁愛」戀。陳孝萱與詹仁雄後來在2005年結婚並育有一子，不過這段婚姻只維持了兩年，兩方於2007年簽字離婚。除了張葳葳、陳孝萱，吳宗憲在2007年曾經被拍到多次與女星宋新妮同進同出，交情匪淺，2018年再被爆出和女星安苡愛單獨用餐並帶愛犬回家，女方被外界封為「新憲嫂」，但當時憲哥對外澄清僅是照顧朋友。對此，沈玉琳近日受訪逐條分析吳宗憲的緋聞，「陳孝萱真的，他們當時有承認嘛！宋新妮也是，那安苡愛就稍有爭議，憲哥說是朋友，不過安的表現感覺像是超過朋友。」至於艾融，沈玉琳說有私下求證過，雙方強調僅是老闆對員工或後輩的照顧。