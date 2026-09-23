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▲八三夭（如圖）義賣展現場精心規劃了「身外之物福利社」與「老教室時光迴廊」兩大特色展區，義賣團員的服裝、配件以及絕版周邊商品。（圖／不搖就滾提供）

八三夭【那個老地方】義賣複合展覽（ 18歲生日趴彩蛋）

活動展期：9 月 23 日（二）– 9 月 24 日（三）

開放時間：11:00 – 20:00（每日 9 小時，共 18 小時期間限定）

展覽地點：松山文創園區藝巷空間

注意事項：響應環保與愛心義賣，請入場參觀與選購者自備購物袋。

樂團八三夭邁入成軍 18 週年，日前剛結束演唱會的他們，特別推出驚喜彩蛋「八三夭【那個老地方】義賣複合展覽」，於 9 月 23 日至 9 月 24 日在松山文創園區藝巷空間快閃登場。 陪伴主唱阿璞15年的愛貓「寶玓」去年因病離世，他除了將這份思念寫成歌曲〈身外之物〉，還決定把此次義賣收入「不扣除成本」，全數捐贈給公益團體，替無家可歸的貓咪盡一份心力。此次義賣複合展覽以「9+9 共 18 小時期間限定」為主題，八三夭除了邀請歌迷一起見證樂團成軍以來的感動時刻，同時也希望為公益盡一份心力。陪伴阿璞15年的愛貓「寶玓」去年因病離世，讓他深切體悟到人生三大痛苦「愛別離、怨憎會、求不得」，因此將這份悲傷寫成歌曲《身外之物》。日前演唱會上，大螢幕更特別印出寶玓的手繪畫像，讓愛貓以另類的方式陪伴全場，場面溫馨動人。另外，八三夭也決定把對愛貓的思念延伸成對浪浪的大愛，將本次展覽的義賣收入「不扣除成本」，全數捐贈給貓咪也瘋狂公益協會，希望號召廣大歌迷共襄盛舉，為更多無家可歸的貓咪盡一份心力。展覽現場還精心規劃了「身外之物福利社」與「老教室時光迴廊」兩大特色展區，義賣團員的服裝、配件以及絕版周邊商品。鼓手阿電捐出收藏多年的玩具珍藏，包含 NECA 的異形與希斯萊傑版小丑、七龍珠布羅利景品以及哥吉拉公仔等割愛響應，將身外之物化作暖心公益。「時光迴廊」則打造懷舊教室場景，帶領歌迷回顧樂團 18 年來的青春點滴，現場展出多項珍貴展品，包含團員隨筆畫作《沒有翅膀的cat》、《小桃鯊》手燈 prototype、成功高中游經祥校長墨寶、手繪電影海報傳奇大師顏振發老師作品，以及阿璞的八三夭公仔手稿和歷年經典 CD 等，並且首度曝光團員們極具意義的青春樂器與背後故事。鼓手阿電展出了他加入八三夭後訂製的人生第一個小鼓、吉他手劉逼則帶來人生第一把古典吉他，笑說：「學生時期窮困，在樂器行看上定價 12,000 元的吉他，老闆打折到 8,000 元他依然買不起，卻因捨不得離開而在店裡試彈了一整天，最後老闆被我的誠懇打動，以 2,000 元批發價賣出。」團員們也猛虧老闆肯定是覺得他太煩才便宜賣。