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▲台灣電力公司興達發電廠舉辦中秋送暖關懷活動，分赴路竹、岡山及鳳山等三處社福弱勢團體，展開中秋關懷送暖行動。(圖／記者黃守作攝)

▲興達發電廠廠長洪貴忠到路竹區路竹社會福利服務中心致送高雄海味。(圖／台電公司興達發電廠提供)

▲興達發電廠廠長洪貴忠到岡山區台灣家扶基金會北高雄家扶中心致送高雄海味。(圖／台電公司興達發電廠提供)

▲慈暉園院長許靖勤(右)致贈感謝狀，以感謝興達發電廠長期以來的愛心關懷，由興達發電廠廠長洪貴忠(左)代表接受。(圖／記者黃守作攝，2026.09.23)

台灣電力公司興達發電廠於今(23)日，舉辦中秋送暖關懷活動，由廠長洪貴忠率領電廠同心園地志工及公關課團隊，分赴路竹、岡山及鳳山等三處社福弱勢團體，展開中秋關懷送暖行動，以落實敦親睦鄰與熱心公益的精神。台灣電力公司興達發電廠廠長洪貴忠，是由興達發電廠公關課課長吳銘生、課員陳家偉，以及該廠同心園地志工團隊，到路竹區路竹社會福利服務中心、岡山區台灣家扶基金會北高雄家扶中心，以及鳳山區高雄市紅十字會育幼中心慈暉園等三處社福弱勢團體，展開中秋關懷送暖行動。台灣電力公司興達發電廠廠長洪貴忠表示，興達發電廠長期深耕高雄沿海地區，除了全力確保供電穩定，推動友善環境外，更將關懷鄉里視為企業社會責任的重要一環，而中秋是闔家團圓的時刻，該廠希望透過選購在地永安區漁會、興達港區漁會及彌陀區漁會的在地海味，發揮「產地直購、在地回饋」的雙重效益，既實質支持鄰近漁民的生計與產業推廣，也能將最新鮮、豐富的高雄海味禮盒等物資，傳遞給最需要的社福弱勢團體。洪貴忠說，台電興達發電廠秉持敦親睦鄰與熱心公益的精神，結合在地優質魚特產，採購永安區漁會、興達港區漁會及彌陀區漁會的海鮮禮盒，致送給路竹區路竹社會福利服務中心、岡山區台灣家扶基金會北高雄家扶中心，以及鳳山區高雄市紅十字會育幼中心慈暉園等三處社福弱勢團體，這不僅以實際行動力挺在地漁民，也為弱勢族群送上最豐盛且誠摯的中秋佳節祝福。洪貴忠並說，興達發電廠同心園地志工及公關課團隊，到路竹區路竹社會福利服務中心致送高雄海味禮盒等物資，並向第一線辛勤服務弱勢家庭的社工夥伴及受助家庭致意，緊接著到岡山區台灣家扶基金會北高雄家扶中心，由該中心總幹事吳瑞華率員熱烈歡迎，並關心兒少福利發展的生活照顧狀況。今(23)日下午3時，到鳳山區高雄市紅十字會育幼中心慈暉園，由慈暉園院長許靖勤率員熱烈歡迎，興達發電廠團隊送上滿載鮮味與心意的水產禮盒，讓受助機構的成員在佳節前夕感受到濃濃的人情溫暖，並關心園生的生活照顧狀況，且由廠長洪貴忠接受慈暉園院長許靖勤致贈的感謝狀，對興達發電廠長期以來的愛心關懷，深表感謝。洪貴忠指出，台電公司興達發電廠未來將持續秉持「與地方共榮共好」的精神，積極投入社會公益，為社會注入更多穩定與向善的力量。