台灣電力公司興達發電廠於今(23)日，舉辦中秋送暖關懷活動，由廠長洪貴忠率領電廠同心園地志工及公關課團隊，分赴路竹、岡山及鳳山等三處社福弱勢團體，展開中秋關懷送暖行動，以落實敦親睦鄰與熱心公益的精神。
台灣電力公司興達發電廠廠長洪貴忠，是由興達發電廠公關課課長吳銘生、課員陳家偉，以及該廠同心園地志工團隊，到路竹區路竹社會福利服務中心、岡山區台灣家扶基金會北高雄家扶中心，以及鳳山區高雄市紅十字會育幼中心慈暉園等三處社福弱勢團體，展開中秋關懷送暖行動。
台灣電力公司興達發電廠廠長洪貴忠表示，興達發電廠長期深耕高雄沿海地區，除了全力確保供電穩定，推動友善環境外，更將關懷鄉里視為企業社會責任的重要一環，而中秋是闔家團圓的時刻，該廠希望透過選購在地永安區漁會、興達港區漁會及彌陀區漁會的在地海味，發揮「產地直購、在地回饋」的雙重效益，既實質支持鄰近漁民的生計與產業推廣，也能將最新鮮、豐富的高雄海味禮盒等物資，傳遞給最需要的社福弱勢團體。
洪貴忠說，台電興達發電廠秉持敦親睦鄰與熱心公益的精神，結合在地優質魚特產，採購永安區漁會、興達港區漁會及彌陀區漁會的海鮮禮盒，致送給路竹區路竹社會福利服務中心、岡山區台灣家扶基金會北高雄家扶中心，以及鳳山區高雄市紅十字會育幼中心慈暉園等三處社福弱勢團體，這不僅以實際行動力挺在地漁民，也為弱勢族群送上最豐盛且誠摯的中秋佳節祝福。
洪貴忠並說，興達發電廠同心園地志工及公關課團隊，到路竹區路竹社會福利服務中心致送高雄海味禮盒等物資，並向第一線辛勤服務弱勢家庭的社工夥伴及受助家庭致意，緊接著到岡山區台灣家扶基金會北高雄家扶中心，由該中心總幹事吳瑞華率員熱烈歡迎，並關心兒少福利發展的生活照顧狀況。
今(23)日下午3時，到鳳山區高雄市紅十字會育幼中心慈暉園，由慈暉園院長許靖勤率員熱烈歡迎，興達發電廠團隊送上滿載鮮味與心意的水產禮盒，讓受助機構的成員在佳節前夕感受到濃濃的人情溫暖，並關心園生的生活照顧狀況，且由廠長洪貴忠接受慈暉園院長許靖勤致贈的感謝狀，對興達發電廠長期以來的愛心關懷，深表感謝。
洪貴忠指出，台電公司興達發電廠未來將持續秉持「與地方共榮共好」的精神，積極投入社會公益，為社會注入更多穩定與向善的力量。
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洪貴忠說，台電興達發電廠秉持敦親睦鄰與熱心公益的精神，結合在地優質魚特產，採購永安區漁會、興達港區漁會及彌陀區漁會的海鮮禮盒，致送給路竹區路竹社會福利服務中心、岡山區台灣家扶基金會北高雄家扶中心，以及鳳山區高雄市紅十字會育幼中心慈暉園等三處社福弱勢團體，這不僅以實際行動力挺在地漁民，也為弱勢族群送上最豐盛且誠摯的中秋佳節祝福。
洪貴忠指出，台電公司興達發電廠未來將持續秉持「與地方共榮共好」的精神，積極投入社會公益，為社會注入更多穩定與向善的力量。