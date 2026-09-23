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▲林昀儒和王楚欽同為2018年布宜諾斯艾利斯青年奧運會冒出頭的球員，跟他們同屆的還有張本智和。（圖／名古屋亞運提供）

▲台灣王牌林昀儒硬碰世界第一的王楚欽。兩人打到5局、5度Deuce才分出勝負，由中國先收下第一點勝利。最終中國男團就以直落三之姿闖進金牌戰，台灣男團則連續4屆收下銅牌。（圖／記者朱永強攝影）

林昀儒2：3在名古屋亞運桌球男團四強戰第一點敗給王楚欽，這一場比賽其實就是這次四強賽勝負分野。中華隊對決8連敗的中國隊，氣勢是關鍵，第一點能拿下才有拚的機會，不然就是一瀉千里，最終結果0：3落敗也是如此。這個熟悉的對戰組合，在亞洲最高競技殿堂上，沒有讓人失望地打出了精采的水準。我們能看到王楚欽從低潮回歸後的浴火重生，似乎真正回到了杭州那時4金王的霸氣。也能看到林昀儒慢慢扛起一哥責任，開始走上那些王楚欽曾經走過的路。從吉林到北京，再到披上國家隊戰袍，王楚欽的職業生涯早年便展現出極高的天賦。2023年杭州亞運無疑是他生涯的首個巔峰，當時他一舉奪下男單、男雙、混雙與男團冠軍，成為史無前例的「四金王」。那時的王楚欽銳不可擋，在賽場上展現出強大的壓制力與企圖心，狀態與聲勢甚至一度壓過樊振東，被外界看好能順勢接班成為中國桌球新一代的男單一哥。但在最高處時，他卻在2024年巴黎奧運，種種的跌了一跤，原本被寄予厚望的他，在男單賽事中失常爆冷敗給瑞典名將莫雷高德，這場從高處重摔的經歷不僅讓他奧運單打夢碎，更重挫了他過往不可一世的銳氣。經過這次低谷，王楚欽的行事作風變得低調許多，在賽場上也逐漸揚棄了過去偶爾依賴的偏門技巧，轉而追求更紮實與正統的技術發揮。這段沉潛期的心態重整，成為他職業生涯最重要的轉捩點。從跌倒處重新站起的王楚欽，無論是比賽心態還是言談舉止都迎來了肉眼可見的蛻變。他不僅接連斬獲2025年多哈世乒賽與2026年澳門世界盃男單冠軍，達成25歲前完成百冠的驚人成就，更在隊內展現出領袖風範。如今的他少了幾分傲氣，多了幾分沉穩，甚至會主動鼓勵年輕小老弟林詩棟並大方分享比賽技巧，兩人搭檔更兩次奪下WTT大滿貫男雙冠軍。2026年6月，他正式被任命為中國桌球男隊隊長，外界這才真正感受到他已完全扛下中國桌球第一單打的重任。技術與心態的全面昇華，讓王楚欽在國際賽場上面對逆境時更顯強韌。這次亞運會男團四強賽面對老對手林昀儒時，他展現了極其強大的抗壓能力，在決勝局4：7落後的絕境下，連續挽救三個盤點與一個賽點，最終以15：13艱難逆轉取勝。林昀儒和王楚欽同為2018年布宜諾斯艾利斯青年奧運會冒出頭的球員，跟他們同屆的還有張本智和，原本三人可說是互有勝負，實力接近，都被認為是未來世代接班人。林昀儒2023年在WTT法蘭克福冠軍賽決賽也贏過王楚欽，但這些年王已逐漸拉開差距，張本智和也慢慢褪去傲氣找到自己的風格和平衡，反而林昀儒似乎走進了當年和莊智淵相同的困境，陷入了是該轉型、還是維持自己反手優勢上未能真正找到一個平衡。本來林昀儒最擅長的就是發接發和反手擰，而且可以做到全台擰拉，很有威脅。然而林昀儒力量較差，若對方能頂住前方板，進入到相持局面時，他的優勢就不那麼大了。而且他在技戰術上變化較少，對手慢慢適應這種打法後，很容易慢慢處於下風球。近期林昀儒在比賽中加入了一些新東西，頗有成效，但要融會貫通似乎也需要一些時間。這一屆亞運可說是林昀儒首次獨自帶領中華男桌，人都是在壓力上才會成長，這一屆賽會肯定會對他生涯有所幫助。今天和老對手再次交鋒，林昀儒在前兩局被王楚欽以11：8、11：9連下的情況下，並沒有像過去那樣容易陷入崩盤的狀態。相反地，他能夠迅速卸下心理包袱，主動調整戰術，放手搏殺。就如王皓教練說的，王楚欽打得沒有問題，只是林昀儒在壓力之下拚球進球機率很高，連續以11：9、11：8扳回兩城，將比賽硬生生拖入決勝局，這充分展現了他面對逆境時強大的自我調整能力與心理韌性。而在過往，除了東奧和樊振東那一場蕩氣迴腸的四強賽以及巴黎奧運逆轉張本智和那場代表作之外，我們很少看到小林有這種逆風表現。進入決勝局，在被王楚欽連追六分、面臨7：10落後並被對手握有三個盤點的絕境下，林昀儒展現出了令人驚嘆的冷靜。絲毫不慌亂，憑藉出色的防守相持與犀利反擊，奇蹟般地連續挽救3個賽點追平比分，這需要極強的心理素質與戰術執行力。然而在11：10手握賽點、絕殺機會近在眼前時，林昀儒卻在最不應該的時機發生了致命的發球失誤。他當下自己也無奈地笑了，最終他以13：15落敗。如果林昀儒能拿下第一點，整個賽況絕對會大不同，林詩棟之前才被爆冷過一次，壓力之下可能沒那麼容易進入狀況，而溫瑞博打郭冠宏應該55波都有機會，確實可惜了。2024年的亞洲桌球錦標賽中，林昀儒在男單8強賽對戰日本一哥張本智和時，於首局手握3個局點（10：7領先），但遭到對手連追5分逆轉（10：12讓出）。一切看起來又是那麼似曾相似。但我卻認為這一場球有些不同，林昀儒現在已經是球隊一哥了，王楚欽現在是世界球王，球技厚度上本來就比小林好一些，林昀儒在落後之下敢拚、敢殺能給對方如此之大的壓力已經非常不容易，最後發球失誤也是壓力和高手過招下常見的失誤，而不像是心態崩潰下的非受迫性失誤。而他的笑容雖然有些無奈，但也說明此時他打得更舒展、更放得開，將自己作為一個挑戰者、一個刺客去突擊，這也才是我們熟悉的林昀儒。連三屆銅牌已經是了不起的成就，而這一屆是從林昀儒加入後開始的，作為台灣的桌球迷，看著他成長是種享受。今天的比賽內容也讓人期待他在後續幾個項目的表現。