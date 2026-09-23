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▲林襄超大方公開自己的素顏照。（圖／翻攝自IG@95_mizuki）

味全龍小龍女啦啦隊人氣成員林襄，近日在社群公開自己前往越南河內旅遊的照片，平時總是以精緻妝容示人的她，這次居然曬出了「全素顏」照片，只見29歲的她皮膚狀況超級好，貼文公開後馬上吸引超過5萬網友前來點讚。林襄在社群公開自己到越南旅遊的一系列照片，並寫下「想念在河內天天吃河粉的日子」，可以發現她不僅騎著三輪車穿梭越南街頭，還手拿咖啡在路邊開喝，看起來超融入在地風情。除了許多打扮精緻的照片，其中居然還暗藏了林襄「全素顏」的照片，只見她在照片中穿的超隨便，臉上也沒有任何妝容，甚至連瀏海都沒有整理，但因為平常就保養有加，讓29歲的她看起來根本就還是高中生。林襄的越南旅遊照曝光後，瞬間吸引超過5萬網友前來點讚，「皮膚好好，素顏也超美」、「素顏超級漂亮」、「超級無敵漂亮，又是羨慕嫉妒恨馬傑森的一天」、「林襄怎麼能連素顏都漂亮！」