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譚松韻、劉學義主演的古裝劇《蘭香如故》，改編自禾晏山小說《蘭香緣》，但男女主角的感情起點，與原著有極大差異。劇版加入青梅竹馬的過往，小說中的男主角林錦樓卻妻妾成群，甚至利用主僕地位逼迫女主角陳香蘭當妾。比起相愛相守，原著前期更著重權勢壓迫與宅門生存，女主角最大的心願，其實是逃離男主角。劉學義在劇中飾演林錦岐，原著角色則名為林錦樓。小說裡，他除了正妻趙月嬋，身邊還有妾室、通房丫鬟，家族長輩也持續替他物色納妾人選，後宅充滿利益爭奪與嫉妒。陳香蘭看見妻妾間的勾心鬥角，更不願捲入其中，只希望安穩過完這一生。然而，她的拒絕反而激起林錦樓的征服欲，讓這段關係從一開始就充滿不對等。原著中的林錦樓並非耐心等待女主角回心轉意，而是仗著主子身分，試圖逼她接受安排。陳香蘭則激烈反抗，寧可付出生命代價，也不願成為妾室。小說的黑暗也不只存在於男女主角之間。正妻趙月嬋為排除身旁女子，手段涉及下藥與害命，連懷孕的妾室也難逃波及。對陳香蘭而言，進入這座宅院，意味著隨時可能成為權力鬥爭的犧牲品。女主角的身世同樣經過調整。小說中的沈嘉蘭死後轉世為陳香蘭，保留前世記憶，以丫鬟身分重新生活；劇版則改成沈嘉蘭獲救後，借用許蘭香的身分求生。劇版再加入她與林錦岐原有婚約的設定，讓兩人的靠近多了舊情與身分秘密。原著則得經歷漫長的抗拒、控制與關係轉變，才逐步走向相守。同樣是落難千金進入林府，小說呈現的處境，遠比浪漫愛情更加壓抑。