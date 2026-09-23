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民進黨前中執委郭再欽涉及台南學甲爐碴案，台南地方法院6月一審依違反《廢棄物清理法》等罪，判處有期徒刑8年6月，全案仍可上訴。民進黨廉政會今（23）日決議，將已經退黨的郭再欽，做出除名處分，5年內不能入黨；至於林宜瑾涉嫌以人頭詐領助理費1412萬餘元，一審被台南地方法院判刑7年，褫奪公權4年一案，邱駿彥說，因為還有其他案子卡住，雖然已一審判決，但檢察官又追加起訴，因此要等到定案、確定以後再處理。民進黨晚間召開廉政會，討論郭再欽、民進黨立委林宜瑾、僑委會委員長徐佳青等案。民進黨廉政會主委邱駿彥晚間受訪時表示，郭再欽涉及兩件案子，一是賄選，但這已被最高法院判決無罪確定；再來是爐渣案，郭買了很多的土地，然後把土地挖掉，將廢爐渣埋在裡面，該案一審被判8年6個月，侵佔的金額是21億。邱駿彥指出，郭再欽已退黨，由於已不是黨員、沒有停權問題，因此退黨後，唯一處罰就是除名，將在5年內不能入黨；他也轉述，有委員提到，後面寫著「清廉、勤政、愛鄉土」，所以一定要重罰。此外，僑委會委員長徐佳青被指控助兒子參加「僑青東沙生態體驗營」，遭監察院認定違反利益衝突迴避規定，並裁罰新台幣10萬元。邱駿彥提到，委員都是純法律討論，是否違反《公職人員利益衝突迴避法》，該案沒有做任何結論，廉政會要依法處理，因此僅是討論是否適用利衝法。邱駿彥指出，監察院有給予處罰，但是否有效不知道，因為監察院要處罰，一定要有監察委員簽字，現在沒有半個監委，他們也跟監察院要資料，監院不給，因為要監察委員同意，因此該案並無實質處理。另外，民進黨籍高雄市議員陳明澤涉嫌與莊姓營造商，利用議員職務及影響力，向綠能業者強索土方利益並收取近千萬元回扣。邱駿彥提到，該案予以立案；至於涉詐領助理費被起訴的前民進黨彰化縣議員江熊一楓，羈押至今已9個月，邱駿彥說，該案之前已經立案，由於還在羈押，無法請對方調查，目前彰化黨部已經除名，但江熊一楓很不服氣，因此向多個機關申訴，今天也討論，該案子已被地方黨部除名的話，廉政會是否還要處理，「都是討論法律問題」。