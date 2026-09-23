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小薰（黃瀞怡）從《我愛黑澀會》出道，近日在薔薔的Podcast節目《薔栗膠》透露，當年率先接演《18禁不禁》後，曾遭其他美眉疏遠，甚至一走進攝影棚，原本聚在座位旁的人就默默散開。她今（23）日出席「魔顏電波代言記者會」，坦言年紀小時確實會受傷，也曾問自己「做錯什麼」，但不會因此刻意迎合，如今回頭看已將這段經歷視為成長的一部分。小薰先前在《薔栗膠》回憶，自己成為團體中率先拍戲的成員後，感受到人際關係出現變化。某次回到《我愛黑澀會》錄影，棚內還沒正式開燈，原本有一群人聚在她的座位附近，卻在看到她從門口走進來時散開，讓她忍不住心想：「我是鬼嗎？」，薔薔追問是否連同團的黑Girl成員也有類似反應，小薰坦承「也都會」，並形容：「當你成為第一個出來拍片的，所有的箭靶都會指向你。」今天再談起這段往事，小薰自嘲比較邊緣，當年先跨足戲劇，確實經歷了一些人際關係上的考驗。不過，她認為這些都是成長過程，也讓自己的心臟變得更堅強。被問到小時候是否因此受傷，她坦言：「會啊，會想說做錯什麼。」但即使心裡難受，也不會為了融入而勉強迎合別人。至於現在是否仍與昔日美眉保持聯繫，小薰直言：「很少，我跟大家聯絡好少喔。」她與大牙鮮少聯絡，過去曾和勇兔保持聯繫，如今也因各自忙碌，幾乎沒有往來。談到小蠻近況，小薰表示她目前忙著帶小孩，仍會在社群上出現，只是大型工作比較少。對於黑Girl九人合體，她雖然期待，但也坦言有些人已經不在演藝圈了，要再次聚首並不容易。另外被問及陳建州日前因心肌梗塞住院，小薰表示也是看新聞才知道，看到他順利出院覺得「滿好的」，並透露兩人已約10年沒有聯絡。