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舒力基颱風生成！最新路徑預測出爐

▲舒力基颱風目前距離還相當遙遠。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

舒力基颱風還會增強嗎？發展條件一次看

▲舒力基颱風生成後，路徑還有許多不確定性，尤其歐洲傳統模式認為會登陸台灣，AI模式則預測在台灣東南部海面北轉。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

明天的天氣

據日本氣象廳最新天氣資訊，太平洋上的熱帶性低氣壓今（23）日晚間20時正式增強為颱風「舒力基」（Surigae，北韓命名，原意為鷹），目前強度為輕度颱風，其未來路徑向西前進，中央氣象署則預測，下周一到下周二舒力基颱風的外圍雲系對台灣影響最明顯，屆時桃園以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東地區有零星短暫陣雨。根據日本氣象廳資料，舒力基颱風在今（23）日晚間正式生成，最新路徑預測，目前日本氣象廳認為，舒力基颱風將在週六（26日）開始北轉，朝宮古島方向前進。中央氣象署也於今（23）日21時30分發布，原位於關島西北西方海面上的熱帶性低氣壓，於今（23）日20時發展為輕度颱風，編號第25號(國際命名:SURIGAE，中文譯名:舒力基)，未來將向西北西方向移動。中央氣象署則預測，下周一到下周二受颱風外圍雲系影響，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東地區有零星短暫陣雨，新竹以南地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。舒力基颱風生成後，路徑還有許多不確定性，至於未來舒力基颱風還有機會增強嗎？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（23）日稍早分析，舒力基受到稍強的垂直風切影響，深層對流一直沒辦法好好鞏固，整體環流結構也還有些鬆散。台灣颱風論壇也表示，未來舒力基前進的方向「海水能量相當充足，外在條件其實不算差」，但接下來就看它能不能先把環流整合好，把對流牢牢抓回中心附近，一旦結構開始改善，增強速度才有機會明顯加快。明（24）日白天各地持續為多雲到晴的天氣，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，嘉義以南地區及其他山區有午後零星短暫陣雨。氣溫方面，基隆及東半部白天高溫約29到31度，西半部可達31至33度，局部內陸地區會再更高一些，近中午前後紫外線偏強，外出建議做好防曬並多補充水分，在低溫方面，夜晚清晨稍涼，北部及宜花22至24度，其他地區約25至27度。