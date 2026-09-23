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川習會即將登場，對此，有知情人士透露，英國首相伯納姆（Andy Burnham）在聯合國大會與美國總統川普（Donald Trump）會面期間，特別提到黎智英，強烈敦促川普與中國國家主席習近平會面時，提出要求釋放黎智英。根據《Politico》報導，消息人士指出，川普在會談中對伯納姆的訴求表示認同，同意黎智英應該獲釋。英方代表團同時提議，若黎智英獲釋，可前往英國定居。川普於今年5月在北京與習近平會面時，便曾提及黎智英，但北京至今未釋放任何放人訊號。英國首相府隨後發表聲明，證實伯納姆與川普確實討論了擁有英國公民身份的黎智英，並重申「釋放黎智英」的立場；白宮則未回應置評請求。一位匿名英國政府官員透露，伯納姆早在9月8日與習近平通電話時，即已親自提起黎智英案。儘管英國政府自2024年起便將爭取黎智英獲釋列為優先事項，但並未能阻止中國當局的法律行動。黎智英家屬曾表示，黎智英已遭單獨監禁近6年，對現年78歲的黎智英而言，長達20年的刑期無異於「死刑」。黎智英於2020年底被捕，2025年12月被裁定違反香港《國安法》「串謀勾結外國勢力」等罪名，今年2月被判囚20年。根據《BBC》報導，美國智庫太平洋論壇（Pacific Forum）兼任高級研究員藍若思（Elizabeth Larus）認為，雖然習近平曾對川普說黎智英案是一件「棘手的事情」，但目前為止，「沒有任何信號顯示北京會完全拒絕釋放黎智英，或拒絕討論黎智英的問題」。但藍若思最後結論，雖然不是完全不可能，但中國會同意放人的可能性「微乎其微」，因為黎智英被判刑後，中國外交部曾稱其「所作所為嚴重危害國家安全，嚴重損害香港的繁榮穩定和市民的福祉，理應受到法律的嚴懲」，香港政府亦稱其犯下「罪證纍纍的滔天罪行」，難以立即轉彎放人。