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郭正亮勸王惠美：不要聰明一世、糊塗一時

▲郭正亮數度喊話王惠美，不要「聰明一世，糊塗一時」。（圖／翻攝歷史哥臉書，2026.09.23）

鄭麗文喊彰化「一級戰區」 「尊王」之外再拋覆巢之下無完卵

國民黨彰化選情近期陷入議長謝典霖遭羈押禁見、縣長王惠美未出面輔選魏平政的困局，黨內整合成為外界關注焦點。前立委郭正亮與國民黨主席鄭麗文今晚接連到彰化助選，頻頻喊話王惠美「歸隊」，郭正亮以「聰明一世，糊塗一時」勸進，直指「魏平政當選，妳才是真的過關」，並透露王惠美下週將與鄭麗文見面；鄭麗文則強調「彰化整合比想像中順利」由救援台灣戰鬥團主辦的大型政治宣講活動「救台大行動」，今（23）日晚間在國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部附近的聖安宮舉行。郭正亮一上台宣講，就透露王惠美下週將與鄭麗文見面，主持人「歷史哥」隨即高喊「彰化大團結」，現場也將焦點拉回國民黨彰化內部整合。郭正亮表示，彰化這場選戰之所以打得辛苦，他認為與台中市長盧秀燕可能投入總統選戰有關，並指稱賴清德已將盧秀燕視為競爭對象，因此試圖「釜底抽薪」，削弱國民黨在中台灣的基礎。對於謝家遭司法偵辦，他也表達不滿，質疑謝典霖擔任議長17年，議會又不是第一次宴客，這次卻遭到放大檢視，忍不住感嘆綠營「有夠粗殘」。他接著將話題轉向王惠美，感慨她「聰明一世，糊塗一時」，更意有所指喊話「不要被恐嚇啦！你越怕，越會死啦！」並以彰化謝家遭偵辦為例，就算擔心遭到司法追查而退縮，相關案件仍可能發生，因此希望王惠美不要因為壓力而影響選擇。郭正亮進一步宣稱，如果民進黨彰化縣長參選人陳素月當選，「新潮流」將進駐彰化縣政府，甚至進一步掌握縣議會。他認為，這不只是縣長選舉，也牽動地方政治版圖，因此站在朋友立場勸她，再次喊話王惠美「哪有人糊塗成這樣呢？」他直指「新潮流如果當選，妳就是第一個目標，8年政績等著被清算」，因此要王惠美想清楚「魏平政當選，妳才是真的過關」，希望王惠美能與國民黨中央及魏平政站在一起。鄭麗文也接棒喊話王惠美。她表示國民黨在中台灣執政，交出沒辦法被挑剔的黃金成績單，雖然彰化提名過程比較慢，讓王惠美費盡心力，但她認為民進黨近期的司法案件已製造恐怖氣氛，甚至影響全國選情。她說，過去十幾年來，國民黨與王惠美共同並肩作戰，打下今天彰化的局面與政績，如今遭民進黨想方設法，威脅利誘、挑撥離間。但她有信心，包括王惠美在內，彰化所有國民黨團隊最終都會「歸隊大團結」。鄭麗文指出，2026年選戰的一級戰區就是彰化縣，王惠美執政8年打下基礎，不能交給民進黨「收割」。她更表示，自己沒有辦法眼睜睜看著台灣「從彰化開始爛掉」，因此國民黨必須守住彰化。談到黨內整合，鄭麗文透露，「我們在彰化的整合，比大家想像的還要順利得多」，並強調每一個人都知道「覆巢之下無完卵」。她認為，如果這場選戰失利，「未來10年彰化都會是黑暗的」。面對王惠美尚未公開出面替魏平政站台的現況，今晚從郭正亮喊話「魏平政當選，妳才是真的過關」，到鄭麗文強調「彰化整合比想像中順利」，國民黨中央接連釋放「團結、歸隊」訊號，讓王惠美的下一步動向，再度成為彰化選戰的重要觀察焦點。