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▲周邊官網當機。（圖／讀者提供）

BIGBANG《XX：COSMOS》官方周邊線上預購今（23）晚6點開賣，在25日晚上11:59以前完成線上預購，可前往預約選擇的指定門市取貨，不過6點一到網站立刻大當機，完全無法將商品加入購物車，再重新整理一次甚至出現「Too Many Requests」字樣，網站完全打不開，讓粉絲叫苦連天。BIGBANG將來台開唱，除了演唱會門票難搶之外，就連官方周邊商品預購也都是一場「戰役」，系統晚間6點開放預購，沒想到時間一到網站就大當機，點選想要的商品之後，加入購物車按鈕無法點選，重新整理過後出現超載訊息提示，讓粉絲崩潰，「只是想買個周邊為什麼那麼難？」、「上輩子到底欠你們這些主辦多少」、「網站直接當掉不給進」、「VIP集體被騙的一天」。還有人認為官方把規則寫得不清不楚，像在玩文字遊戲，看了半天只覺得自己中文很差。約莫晚間9點14分，台灣官方發布通知，「網站系統已完成稍早未成功預約訂單的整理，相關預約名額將於今天(9/23) 21:30 後重新釋出，歡迎有需要的朋友至預約網站預約。本次名額釋出後，如有訂單取消或未完成預約，名額將由系統自動釋出至預約網站，不再另行公告，敬請留意信件資訊。若您已收到「預約未成功」通知信，煩請重新至網站進行預約。 感謝大家的理解與配合。若有進行線上購買並收到訂單成功通知顧客，可於2026年10月3日後憑訂單QR CODE，於 BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > POP-UP IN TAIPEI 新光三越 台北信義新天地 A9 5F 營業期間前來取貨。」不過再次點進網頁，依舊是當機的狀態。