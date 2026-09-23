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2026年名古屋亞洲運動會桌球男團4強賽由台灣交手中國的比賽今（23）日落幕。第一點台灣由王牌林昀儒正面對決「世界球王」王楚欽。雙方鏖戰至第5局決勝關頭，林昀儒連續化解賽末點，雖然最終遺憾落敗，台灣最終以總點數0：3吞敗收下銅牌。但林昀儒究竟有多難纏？竟逼得王楚欽在場上露出呆滯搖頭的崩潰神情，引發廣大網友熱議：「王楚欽是被逼瘋了嗎？」本場海峽大戰第一點高潮迭起，林昀儒在局數0：2落後下展現極強心理素質連追兩局。關鍵第5局決勝關頭，王楚欽率先以10：7握有賽末點，但林昀儒硬生生追成10：10平手，隨後兩人展開窒息的攻防，瘋狂經歷了5次Deuce。林昀儒一度拚到13：12反超拿到賽末點，可惜最後連丟3分，以13：15錯失逆轉勝。究竟林昀儒到底有多難纏？從王楚欽的肢體動作便能一目了然。在決勝階段林昀儒得分時，轉播鏡頭捕捉到王楚欽掉分後，雙眼發呆直直看著上方、搖頭晃腦的懊惱畫面。這幕「搖頭楚欽」迅速在台灣社群引發熱烈討論，網友紛紛狂笑留言：「王楚欽是被逼瘋了嗎」、「還得是昀儒才能召喚出搖頭楚欽」、「看到這裡真的以為他快被逼到崩潰了」。賽後接受採訪時，帶領年輕的台灣男團收下銅牌的林昀儒表示：「確實有點可惜。在0：2落後（王楚欽）時我沒有放棄，一直想辦法一分一分追回來。我覺得自己在戰術和策略上的決定沒有錯，只是有些球細節執行得不夠完美。」作為引領新星隊友們奪牌的靈魂人物，林昀儒說：「能夠再次站上頒獎台依然是一件好事，這對於大家接下來備戰其他單項賽事的信心非常有幫助。隊友們今天都非常拚，如果我第一點能拿下來，相信對整隊的氣勢和氛圍會更有幫助。」