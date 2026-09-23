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前台北市社會局老人福利科江姓女社工督導，涉嫌利用保管受監護宣告老人帳戶機會，侵占至少1200萬元存款，涉犯貪污等罪，台北地院裁定羈押禁見。而主動通報檢調的台北社會局，今（23）日召開考績會審議懲處，將處最重記2大過，並移付懲戒。社會局表示，江姓女社工於6月離職後，接手的社工在清查財產時發現帳目支用異常，因此立即調查，並依法向警察機關、地檢署進行告發。經查發現該名女社工涉嫌利用職務之便，侵吞5名受監護長者存款，總金額至少1200萬，住處還查扣多款香奈兒、愛馬仕等精品。由於該女行為嚴重損害市府及社會局形象，且涉及怠忽職守與紀律問題，北市社會局召開考績會，將依相關規定追溯處以最重一次記2大過處分。社會局強調，除了行政懲處外，也將依《社會工作師法》規定移付懲戒。若經認定情節重大，最重可廢止社會工作師證書。北市府強調，全力配合司法調查，依法究責、嚴正處理，絕不寬貸。對此，台北市議員許淑華要求市府應全面清查代管財產案件，向受影響長者交代款項如何追討，也要查明提款、核章和對帳流程是否存在缺失、由誰監督、何時完成改善。社會局表示，受監護宣告長者帳戶管理均有標準作業程序，至於本案細節及責任歸屬，仍有待檢方進一步調查釐清。