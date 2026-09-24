2026年名古屋亞運進入白熱化階段，中華代表團將於9月24日迎來奪牌關鍵日。挾帶體操男團奪銅的高昂氣勢，「鞍馬王子」李智凱與「亞洲貓王」唐嘉鴻將於單項決賽分頭出擊，全力衝刺體操金牌；與此同時，電子競技《永劫無間》、武術散打以及水上項目划船與游泳亦將迎來激烈的獎牌戰。此外，「台灣最速男」楊俊瀚與全能女鐵人陳彩娟也將接力於田徑賽場亮相，預計將再掀起一波全台熱血應援潮。目前我國拿到1金3銀10銅，在獎牌榜上暫居第16。《NOWNEWS》也為讀者整禮金日賽程、獎牌榜和轉播平台。
🟡本文重點摘要
📍9月24日中華代表團賽程解析
📍亞運9/23日各國獎牌榜
📍中華隊名古屋亞運9/24賽程表
📍名古屋亞運完整賽程與重要日期
📍亞運轉播平台整理
9月24日中華代表團賽程解析
體操、武術、划船、游泳爭取獎牌 李智凱領銜
體操、電競、武術、划船與游泳明日賽程中，中華隊在多個項目迎來奪牌關鍵時刻。最受矚目的是競技體操單項決賽，包含男子地板、鞍馬與吊環。另外，電子競技的《永劫無間》項目將從4強賽一路打到金牌戰；武術項目則有張煥宜出戰男子散打75公斤級金牌賽。
水上項目方面，划船有温鏡央的女子單人雙槳決賽，以及王明媗與張竹的女子雙人雙槳決賽；游泳男子200公尺蛙式若蔡睿紘與張喬禕順利通過早上的預賽，也將於傍晚參加決賽。
「亞洲貓王」唐嘉鴻與「鞍馬王子」李智凱：兩人剛在23日的男子團體賽中，帶領中華隊以總分239.896分奪下銅牌，寫下連兩屆亞運男團奪牌的歷史新頁。明日的單項決賽，唐嘉鴻將挑戰地板與吊環，李智凱則將與隊友蕭佑然一同在拿手的鞍馬項目力拚金牌。
此外「台灣最速男」楊俊瀚將於晚間出戰男子100公尺預賽，為田徑賽場掀起高潮。「全能女鐵人」陳彩娟甫於2025年亞錦賽拿下七項全能銅牌，明日將展開兩天的鐵人賽程，依序進行100公尺跨欄、跳高、鉛球與200公尺等四項考驗。
3X3男籃力拚衛冕 今先搶8強門票
除了上述項目，中華隊在其他賽場同樣火力全開，3X3籃球男、女隊將先打附加賽，爭取傍晚的8強賽門票（若晉級，女子將對戰南韓，男子將對戰菲律賓）；女子5對5籃球則要在8強賽硬碰強敵菲律賓。
卡巴迪男女隊雙雙出擊，分別在預賽迎戰泰國與印度。極限與戶外運動項目方面，滑板項目有林逸凡（女子公園式）與辜泳諺（男子公園式）參加初賽；自由車登山車項目則有蔡雅羽挑戰女子越野奧運賽。
拳擊女將郭怡萱將在51公斤量級16強賽亮相；電競好手郭子昂則將迎接一日多戰的《魔法氣泡》小組賽。輕艇項目也有謝家承出戰男子K艇單人500公尺預賽。
亞運9/23日各國獎牌榜（擷取至台灣時間10：00，請以官方資訊為準）
中華隊名古屋亞運9/24賽程表
名古屋亞運完整賽程與重要日期
亞運轉播平台整理
（本文9月22日中華代表團賽程資訊以我國代表團官方公告為準，官方每日賽程表更新時間：日本當地時間2026/9/21 17:26；獎牌榜更新至2026/9/21 20:18。）
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📍9月24日中華代表團賽程解析
📍亞運9/23日各國獎牌榜
📍中華隊名古屋亞運9/24賽程表
📍名古屋亞運完整賽程與重要日期
📍亞運轉播平台整理
9月24日中華代表團賽程解析
體操、武術、划船、游泳爭取獎牌 李智凱領銜
體操、電競、武術、划船與游泳明日賽程中，中華隊在多個項目迎來奪牌關鍵時刻。最受矚目的是競技體操單項決賽，包含男子地板、鞍馬與吊環。另外，電子競技的《永劫無間》項目將從4強賽一路打到金牌戰；武術項目則有張煥宜出戰男子散打75公斤級金牌賽。
水上項目方面，划船有温鏡央的女子單人雙槳決賽，以及王明媗與張竹的女子雙人雙槳決賽；游泳男子200公尺蛙式若蔡睿紘與張喬禕順利通過早上的預賽，也將於傍晚參加決賽。
「亞洲貓王」唐嘉鴻與「鞍馬王子」李智凱：兩人剛在23日的男子團體賽中，帶領中華隊以總分239.896分奪下銅牌，寫下連兩屆亞運男團奪牌的歷史新頁。明日的單項決賽，唐嘉鴻將挑戰地板與吊環，李智凱則將與隊友蕭佑然一同在拿手的鞍馬項目力拚金牌。
此外「台灣最速男」楊俊瀚將於晚間出戰男子100公尺預賽，為田徑賽場掀起高潮。「全能女鐵人」陳彩娟甫於2025年亞錦賽拿下七項全能銅牌，明日將展開兩天的鐵人賽程，依序進行100公尺跨欄、跳高、鉛球與200公尺等四項考驗。
除了上述項目，中華隊在其他賽場同樣火力全開，3X3籃球男、女隊將先打附加賽，爭取傍晚的8強賽門票（若晉級，女子將對戰南韓，男子將對戰菲律賓）；女子5對5籃球則要在8強賽硬碰強敵菲律賓。
卡巴迪男女隊雙雙出擊，分別在預賽迎戰泰國與印度。極限與戶外運動項目方面，滑板項目有林逸凡（女子公園式）與辜泳諺（男子公園式）參加初賽；自由車登山車項目則有蔡雅羽挑戰女子越野奧運賽。
拳擊女將郭怡萱將在51公斤量級16強賽亮相；電競好手郭子昂則將迎接一日多戰的《魔法氣泡》小組賽。輕艇項目也有謝家承出戰男子K艇單人500公尺預賽。
|排名
|國家/地區(NOC)
|金牌
|銀牌
|銅牌
|總計
|1
|中華人民共和國(CHN)
|48
|20
|10
|78
|2
|日本(JPN)
|15
|25
|27
|67
|3
|南韓(KOR)
|8
|8
|25
|41
|4
|哈薩克(KAZ)
|7
|4
|8
|19
|5
|泰國(THA)
|5
|3
|4
|12
|6
|中國香港(HKG)
|3
|6
|7
|16
|7
|伊朗(IRI)
|3
|3
|2
|8
|8
|馬來西亞(MAS)
|3
|1
|5
|9
|9
|北韓(PRK)
|2
|1
|3
|6
|10
|科威特(KUW)
|2
|1
|2
|5
|=11
|卡達(QAT)
|2
|1
|1
|4
|=11
|塔吉克(TJK)
|2
|1
|1
|4
|13
|印度(IND)
|1
|5
|6
|12
|14
|烏茲別克(UZB)
|1
|4
|5
|10
|15
|中國澳門(MAC)
|1
|4
|1
|6
|16
|中華台北(TPE)
|1
|3
|10
|14
|17
|新加坡(SGP)
|1
|3
|2
|6
|=18
|約旦(JOR)
|1
|1
|1
|3
|=18
|緬甸(MYA)
|1
|1
|1
|3
|20
|越南(VIE)
|1
|0
|8
|9
|21
|沙烏地阿拉伯(KSA)
|0
|2
|2
|4
|22
|巴林(BRN)
|0
|2
|0
|2
|23
|印尼(INA)
|0
|1
|12
|13
|24
|菲律賓(PHI)
|0
|1
|4
|5
|=25
|阿富汗(AFG)
|0
|1
|2
|3
|=25
|伊拉克(IRQ)
|0
|1
|2
|3
|27
|黎巴嫩(LBN)
|0
|1
|1
|2
|=28
|斯里蘭卡(SRI)
|0
|1
|0
|1
|=28
|土庫曼(TKM)
|0
|1
|0
|1
|30
|柬埔寨(CAM)
|0
|0
|4
|4
|31
|吉爾吉斯(KGZ)
|0
|0
|3
|3
|32
|巴基斯坦(PAK)
|0
|0
|2
|2
|=33
|孟加拉(BAN)
|0
|0
|1
|1
|=33
|汶萊(BRU)
|0
|0
|1
|1
|=33
|蒙古(MGL)
|0
|0
|1
|1
|=33
|尼泊爾(NEP)
|0
|0
|1
|1
|=33
|敘利亞(SYR)
|0
|0
|1
|1
|當地時間
|運動種類
|項目(量級)及階段
|參賽選手
|對手國(姓名)
|地點
|備註
|10:08
|田徑
|女子七項全能-100公尺跨欄
|陳彩娟
|名古屋瑞穗公園體育場
|10:26
|游泳
|男子200公尺蛙式-預賽
|張喬禕
|東京水上運動中心
|10:30
|游泳
|男子200公尺蛙式-預賽
|蔡睿紘
|東京水上運動中心
|10:40
|田徑
|女子七項全能-跳高
|陳彩娟
|名古屋瑞穗公園體育場
|11:00
|自由車(登山車)
|女子越野奧運賽
|蔡雅羽
|小幡綠地登山車賽道
|11:00
|滑板
|女子組公園式-初賽第1組
|林逸凡
|愛知縣國際展覽中心
|12:00
|卡巴迪
|女子預賽B組
|馮綉真/林依旻/莊雅涵/陳詩涵/胡玉珍/吳育容/黃偲勤/顏巧雯/秦佩囷/任明綉/黃毅紜/康詠喬
|泰國
|東海市民體育館
|12:00
|3X3籃球
|女子附加賽
|張聿敏/游沁樺/蔡佑蓮/陳薇涵
|金城埠頭車站廣場
|12:50
|3X3籃球
|男子附加賽
|張俊生/葉惟捷/徐堂琪/鄒子羲
|金城埠頭車站廣場
|13:00
|電子競技
|永劫無間-4強賽
|柳棠曛/陳尚億/鄭勗佑/顏慨恩/葉芝妤
|愛知天空展覽館
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|13:15
|卡巴迪
|男子預賽A組
|張崇茂/李浚杰/莊佳銘/蔡仲浩/王崙曲/蔡瑞辰/金吳復凱/彭獻亞/林柏廷/葉峻銘/蘇祥志/陳政偉
|印度
|東海市民體育館
|14:10
|划船
|女子單人雙槳-決賽
|温鏡央
|長良川國際划船賽道
|14:30
|划船
|女子雙人雙槳-決賽
|王明媗/張竹
|長良川國際划船賽道
|14:40
|輕艇
|男子K艇單人500公尺-預賽
|謝家承
|愛知縣三好池
|15:00
|滑板
|男子組公園式-初賽第1組
|辜泳諺
|愛知縣國際展覽中心
|15:20
|電子競技
|魔法氣泡-小組賽
|郭子昂
|泰國(翁基提昆·塔納拉克)
|愛知天空展覽館
|16:00
|電子競技
|魔法氣泡-小組賽
|郭子昂
|蒙古(甘包爾德·蒙赫佐里格)
|愛知天空展覽館
|16:00
|籃球(5*5)
|女子8強賽
|彭曉彤/劉惠茹/彭詩晴/陳晏宇/羅蘋/林育庭/黃鈴娟/韓雅恩/林文佑/蕭豫玟/鄭伊秀/黃湘婷
|菲律賓
|愛知國際競技場
|16:40
|電子競技
|魔法氣泡-小組賽
|郭子昂
|印度(帕里托什)
|愛知天空展覽館
|17:00
|電子競技
|永劫無間-金牌戰
|柳棠曛/陳尚億/鄭勗佑/顏慨恩/葉芝妤
|愛知天空展覽館
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|17:00
|拳擊
|女子51公斤量級-16強賽
|郭怡萱
|西尾市綜合體育館
|17:00
|競技體操
|男子地板-決賽
|唐嘉鴻
|名古屋市綜合體育館
|17:19
|游泳
|男子200公尺蛙式-決賽
|蔡睿紘、張喬禕
|東京水上運動中心
|17:20
|電子競技
|魔法氣泡-小組賽
|郭子昂
|新加坡(柯文俊·賈斯汀)
|愛知天空展覽館
|17:40
|3X3籃球
|女子8強賽
|張聿敏/游沁樺/蔡佑蓮/陳薇涵
|南韓
|金城埠頭車站廣場
|視賽果晉級
|18:30
|3X3籃球
|男子8強賽
|張俊生/葉惟捷/徐堂琪/鄒子羲
|菲律賓
|金城埠頭車站廣場
|視賽果晉級
|18:35
|競技體操
|男子鞍馬-決賽
|李智凱、蕭佑然
|名古屋市綜合體育館
|19:05
|田徑
|女子七項全能-鉛球
|陳彩娟
|名古屋瑞穗公園體育場
|20:10
|武術
|男子散打75KG級-金牌賽
|張煥宜
|愛知縣武道館
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|20:16
|田徑
|男子100公尺-預賽
|陳玟溥
|名古屋瑞穗公園體育場
|20:25
|競技體操
|男子吊環-決賽
|唐嘉鴻
|名古屋市綜合體育館
|20:48
|田徑
|男子100公尺-預賽
|楊俊瀚
|名古屋瑞穗公園體育場
|21:10
|田徑
|女子七項全能-200公尺
|陳彩娟
|名古屋瑞穗公園體育場
|運動種類
|競賽項目
|賽事期間
|決賽與奪牌日
|水上運動
|游泳
|9/20－9/25
|9/20－9/25
|水上運動
|跳水
|9/29－10/3
|9/29－10/3
|水上運動
|水球
|9/22－10/3
|10/2－10/3
|水上運動
|水上芭蕾
|10/2－10/4
|10/3－10/4
|田徑
|田徑
|9/23－9/29
|9/23－9/29
|體操
|競技體操
|9/21－9/25
|9/21－9/25
|體操
|彈翻床
|9/28
|9/28
|體操
|韻律體操
|10/2－10/3
|10/3
|球類
|籃球
|9/10－9/26
|9/25－9/26
|球類
|3對3籃球
|9/23－9/26
|9/26
|球類
|棒球
|9/21－10/3
|10/3
|球類
|壘球
|9/25－10/3
|10/3
|球類
|足球
|9/14－10/3
|10/2－10/3
|球類
|排球
|9/17－10/3
|9/25、10/3
|球類
|沙灘排球
|9/16－9/27
|9/26－9/27
|球類
|桌球
|9/20－9/28
|9/24、9/26－9/28
|球類
|羽球
|9/20－9/29
|9/24、9/29
|球類
|網球
|9/18－9/27
|9/26－9/27
|球類
|軟式網球
|9/29－10/3
|9/30、10/1、10/3
|球類
|曲棍球
|9/18－10/3
|10/2－10/3
|球類
|手球
|9/20－9/29
|9/28－9/29
|技擊
|空手道
|9/20－9/23
|9/20－9/23
|技擊
|拳擊
|9/21－10/2
|10/2
|技擊
|武術
|9/20－9/24
|9/20－9/24
|自由車
|公路賽
|9/21－9/24
|9/21、9/23、9/24
|其他
|舉重
|9/23－9/29
|9/23－9/29
|其他
|射箭
|9/26－10/3
|10/1－10/3
|其他
|射擊
|9/20－10/1
|9/20－10/1
|其他
|擊劍
|9/22－9/27
|9/22－9/27
|其他
|馬術
|9/21－10/4
|9/23、9/26、10/1、10/4
|其他
|電子競技
|9/23－10/2
|9/23－10/2
|其他
|卡巴迪
|9/21－9/26
|9/26
亞運轉播平台整理
|收看管道
|平台／頻道
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|電視頻道
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