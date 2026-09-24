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9月24日中華代表團賽程解析

▲「台灣最速男」楊俊瀚將於晚間出戰男子100公尺預賽，為田徑賽場掀起高潮。（資料照／中華奧會提供）

▲拳擊女將郭怡萱將在51公斤量級16強賽亮相。（圖/拳擊協會提供）

排名 國家/地區(NOC) 金牌 銀牌 銅牌 總計 1 中華人民共和國(CHN) 48 20 10 78 2 日本(JPN) 15 25 27 67 3 南韓(KOR) 8 8 25 41 4 哈薩克(KAZ) 7 4 8 19 5 泰國(THA) 5 3 4 12 6 中國香港(HKG) 3 6 7 16 7 伊朗(IRI) 3 3 2 8 8 馬來西亞(MAS) 3 1 5 9 9 北韓(PRK) 2 1 3 6 10 科威特(KUW) 2 1 2 5 =11 卡達(QAT) 2 1 1 4 =11 塔吉克(TJK) 2 1 1 4 13 印度(IND) 1 5 6 12 14 烏茲別克(UZB) 1 4 5 10 15 中國澳門(MAC) 1 4 1 6 16 中華台北(TPE) 1 3 10 14 17 新加坡(SGP) 1 3 2 6 =18 約旦(JOR) 1 1 1 3 =18 緬甸(MYA) 1 1 1 3 20 越南(VIE) 1 0 8 9 21 沙烏地阿拉伯(KSA) 0 2 2 4 22 巴林(BRN) 0 2 0 2 23 印尼(INA) 0 1 12 13 24 菲律賓(PHI) 0 1 4 5 =25 阿富汗(AFG) 0 1 2 3 =25 伊拉克(IRQ) 0 1 2 3 27 黎巴嫩(LBN) 0 1 1 2 =28 斯里蘭卡(SRI) 0 1 0 1 =28 土庫曼(TKM) 0 1 0 1 30 柬埔寨(CAM) 0 0 4 4 31 吉爾吉斯(KGZ) 0 0 3 3 32 巴基斯坦(PAK) 0 0 2 2 =33 孟加拉(BAN) 0 0 1 1 =33 汶萊(BRU) 0 0 1 1 =33 蒙古(MGL) 0 0 1 1 =33 尼泊爾(NEP) 0 0 1 1 =33 敘利亞(SYR) 0 0 1 1 ▲2026名古屋亞運台灣男子體操代表隊唐嘉鴻。（圖／記者朱永強攝影）



中華隊名古屋亞運9/24賽程表

當地時間 運動種類 項目(量級)及階段 參賽選手 對手國(姓名) 地點 備註 10:08 田徑 女子七項全能-100公尺跨欄 陳彩娟 名古屋瑞穗公園體育場 10:26 游泳 男子200公尺蛙式-預賽 張喬禕 東京水上運動中心 10:30 游泳 男子200公尺蛙式-預賽 蔡睿紘 東京水上運動中心 10:40 田徑 女子七項全能-跳高 陳彩娟 名古屋瑞穗公園體育場 11:00 自由車(登山車) 女子越野奧運賽 蔡雅羽 小幡綠地登山車賽道 11:00 滑板 女子組公園式-初賽第1組 林逸凡 愛知縣國際展覽中心 12:00 卡巴迪 女子預賽B組 馮綉真/林依旻/莊雅涵/陳詩涵/胡玉珍/吳育容/黃偲勤/顏巧雯/秦佩囷/任明綉/黃毅紜/康詠喬 泰國 東海市民體育館 12:00 3X3籃球 女子附加賽 張聿敏/游沁樺/蔡佑蓮/陳薇涵 金城埠頭車站廣場 12:50 3X3籃球 男子附加賽 張俊生/葉惟捷/徐堂琪/鄒子羲 金城埠頭車站廣場 13:00 電子競技 永劫無間-4強賽 柳棠曛/陳尚億/鄭勗佑/顏慨恩/葉芝妤 愛知天空展覽館 *獎牌賽(視賽果晉級) 13:15 卡巴迪 男子預賽A組 張崇茂/李浚杰/莊佳銘/蔡仲浩/王崙曲/蔡瑞辰/金吳復凱/彭獻亞/林柏廷/葉峻銘/蘇祥志/陳政偉 印度 東海市民體育館 14:10 划船 女子單人雙槳-決賽 温鏡央 長良川國際划船賽道 14:30 划船 女子雙人雙槳-決賽 王明媗/張竹 長良川國際划船賽道 14:40 輕艇 男子K艇單人500公尺-預賽 謝家承 愛知縣三好池 15:00 滑板 男子組公園式-初賽第1組 辜泳諺 愛知縣國際展覽中心 15:20 電子競技 魔法氣泡-小組賽 郭子昂 泰國(翁基提昆·塔納拉克) 愛知天空展覽館 16:00 電子競技 魔法氣泡-小組賽 郭子昂 蒙古(甘包爾德·蒙赫佐里格) 愛知天空展覽館 16:00 籃球(5*5) 女子8強賽 彭曉彤/劉惠茹/彭詩晴/陳晏宇/羅蘋/林育庭/黃鈴娟/韓雅恩/林文佑/蕭豫玟/鄭伊秀/黃湘婷 菲律賓 愛知國際競技場 16:40 電子競技 魔法氣泡-小組賽 郭子昂 印度(帕里托什) 愛知天空展覽館 17:00 電子競技 永劫無間-金牌戰 柳棠曛/陳尚億/鄭勗佑/顏慨恩/葉芝妤 愛知天空展覽館 *獎牌賽(視賽果晉級) 17:00 拳擊 女子51公斤量級-16強賽 郭怡萱 西尾市綜合體育館 17:00 競技體操 男子地板-決賽 唐嘉鴻 名古屋市綜合體育館 17:19 游泳 男子200公尺蛙式-決賽 蔡睿紘、張喬禕 東京水上運動中心 17:20 電子競技 魔法氣泡-小組賽 郭子昂 新加坡(柯文俊·賈斯汀) 愛知天空展覽館 17:40 3X3籃球 女子8強賽 張聿敏/游沁樺/蔡佑蓮/陳薇涵 南韓 金城埠頭車站廣場 視賽果晉級 18:30 3X3籃球 男子8強賽 張俊生/葉惟捷/徐堂琪/鄒子羲 菲律賓 金城埠頭車站廣場 視賽果晉級 18:35 競技體操 男子鞍馬-決賽 李智凱、蕭佑然 名古屋市綜合體育館 19:05 田徑 女子七項全能-鉛球 陳彩娟 名古屋瑞穗公園體育場 20:10 武術 男子散打75KG級-金牌賽 張煥宜 愛知縣武道館 *獎牌賽(視賽果晉級) 20:16 田徑 男子100公尺-預賽 陳玟溥 名古屋瑞穗公園體育場 20:25 競技體操 男子吊環-決賽 唐嘉鴻 名古屋市綜合體育館 20:48 田徑 男子100公尺-預賽 楊俊瀚 名古屋瑞穗公園體育場 21:10 田徑 女子七項全能-200公尺 陳彩娟 名古屋瑞穗公園體育場

▲「最佳女運動員」舉重好手陳冠伶、田徑不敗陳彩娟、寫下世大運體操歷史的陳瑞安、拳擊金牌女將黃筱雯，及滑輪溜冰新星劉巧兮，皆寫下亮眼成績。（圖／運動部提供）



名古屋亞運完整賽程與重要日期

運動種類 競賽項目 賽事期間 決賽與奪牌日 水上運動 游泳 9/20－9/25 9/20－9/25 水上運動 跳水 9/29－10/3 9/29－10/3 水上運動 水球 9/22－10/3 10/2－10/3 水上運動 水上芭蕾 10/2－10/4 10/3－10/4 田徑 田徑 9/23－9/29 9/23－9/29 體操 競技體操 9/21－9/25 9/21－9/25 體操 彈翻床 9/28 9/28 體操 韻律體操 10/2－10/3 10/3 球類 籃球 9/10－9/26 9/25－9/26 球類 3對3籃球 9/23－9/26 9/26 球類 棒球 9/21－10/3 10/3 球類 壘球 9/25－10/3 10/3 球類 足球 9/14－10/3 10/2－10/3 球類 排球 9/17－10/3 9/25、10/3 球類 沙灘排球 9/16－9/27 9/26－9/27 球類 桌球 9/20－9/28 9/24、9/26－9/28 球類 羽球 9/20－9/29 9/24、9/29 球類 網球 9/18－9/27 9/26－9/27 球類 軟式網球 9/29－10/3 9/30、10/1、10/3 球類 曲棍球 9/18－10/3 10/2－10/3 球類 手球 9/20－9/29 9/28－9/29 技擊 空手道 9/20－9/23 9/20－9/23 技擊 拳擊 9/21－10/2 10/2 技擊 武術 9/20－9/24 9/20－9/24 自由車 公路賽 9/21－9/24 9/21、9/23、9/24 其他 舉重 9/23－9/29 9/23－9/29 其他 射箭 9/26－10/3 10/1－10/3 其他 射擊 9/20－10/1 9/20－10/1 其他 擊劍 9/22－9/27 9/22－9/27 其他 馬術 9/21－10/4 9/23、9/26、10/1、10/4 其他 電子競技 9/23－10/2 9/23－10/2 其他 卡巴迪 9/21－9/26 9/26

亞運轉播平台整理

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▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年名古屋亞運進入白熱化階段，中華代表團將於9月24日迎來奪牌關鍵日。挾帶體操男團奪銅的高昂氣勢，「鞍馬王子」李智凱與「亞洲貓王」唐嘉鴻將於單項決賽分頭出擊，全力衝刺體操金牌；與此同時，電子競技《永劫無間》、武術散打以及水上項目划船與游泳亦將迎來激烈的獎牌戰。此外，「台灣最速男」楊俊瀚與全能女鐵人陳彩娟也將接力於田徑賽場亮相，預計將再掀起一波全台熱血應援潮。目前我國拿到1金3銀10銅，在獎牌榜上暫居第16。《NOWNEWS》也為讀者整禮金日賽程、獎牌榜和轉播平台。體操、電競、武術、划船與游泳明日賽程中，中華隊在多個項目迎來奪牌關鍵時刻。最受矚目的是競技體操單項決賽，包含男子地板、鞍馬與吊環。另外，電子競技的《永劫無間》項目將從4強賽一路打到金牌戰；武術項目則有張煥宜出戰男子散打75公斤級金牌賽。水上項目方面，划船有温鏡央的女子單人雙槳決賽，以及王明媗與張竹的女子雙人雙槳決賽；游泳男子200公尺蛙式若蔡睿紘與張喬禕順利通過早上的預賽，也將於傍晚參加決賽。「亞洲貓王」唐嘉鴻與「鞍馬王子」李智凱：兩人剛在23日的男子團體賽中，帶領中華隊以總分239.896分奪下銅牌，寫下連兩屆亞運男團奪牌的歷史新頁。明日的單項決賽，唐嘉鴻將挑戰地板與吊環，李智凱則將與隊友蕭佑然一同在拿手的鞍馬項目力拚金牌。此外「台灣最速男」楊俊瀚將於晚間出戰男子100公尺預賽，為田徑賽場掀起高潮。「全能女鐵人」陳彩娟甫於2025年亞錦賽拿下七項全能銅牌，明日將展開兩天的鐵人賽程，依序進行100公尺跨欄、跳高、鉛球與200公尺等四項考驗。除了上述項目，中華隊在其他賽場同樣火力全開，3X3籃球男、女隊將先打附加賽，爭取傍晚的8強賽門票（若晉級，女子將對戰南韓，男子將對戰菲律賓）；女子5對5籃球則要在8強賽硬碰強敵菲律賓。卡巴迪男女隊雙雙出擊，分別在預賽迎戰泰國與印度。極限與戶外運動項目方面，滑板項目有林逸凡（女子公園式）與辜泳諺（男子公園式）參加初賽；自由車登山車項目則有蔡雅羽挑戰女子越野奧運賽。拳擊女將郭怡萱將在51公斤量級16強賽亮相；電競好手郭子昂則將迎接一日多戰的《魔法氣泡》小組賽。輕艇項目也有謝家承出戰男子K艇單人500公尺預賽。（本文9月22日中華代表團賽程資訊以我國代表團官方公告為準，官方每日賽程表更新時間：日本當地時間2026/9/21 17:26；獎牌榜更新至2026/9/21 20:18。）