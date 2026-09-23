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好市多免費服務超多元！台灣適用8種隱藏福利一次看

▲台灣好市多規定，每張主卡或商業副卡會員皆可免費申辦一張家庭卡。示意圖。（示意圖／NOWNEWS資料照）

▲台灣好市多表示，在好市多（Costco）購買並安裝輪胎的會員，還可享有免費輪胎對調與平衡服務、免費補胎、免費汽車電瓶健檢。（圖／好市多官網）

▲台灣好市多各賣場內有專業藥師提供諮詢服務。（圖／台灣好市多臉書）

美式大賣場好市多（ Costco ）憑藉獨家商品與極高的 CP 值，吸引大批民眾甘願付費成為會員。除了提供商品優惠外，好市多會員其實還有許多專屬的隱藏福利，近期外媒特別做出大盤點，其中共有 8 種優質服務在台灣好市多也同樣適用，包含，《NOWNEWS》今日新聞也將這些常被忽略的隱藏版福利進行深度統整，讓手中會員卡價值發揮到最大。好市多除了提供商品優惠，也有不少容易被會員遺忘的優質服務，其中，台灣好市多官網也公布寫著8種隱藏福利，完整服務如下：台灣好市多規定，每張主卡或商業副卡會員皆可免費申辦一張家庭卡，申請資格涵蓋配偶、父母、親兄弟姊妹、年滿 18 歲子女，或是居住於同地址的家人；辦理時只需填寫「會員修正表格」並由雙方簽名，並攜帶身分證明文件與親屬同住證明，至全台任一會員部櫃台即可輕鬆辦理。在Costco購買的電器，包括電視、投影機、桌上型電腦、筆記型電腦、大型家電、平板、相機、家庭劇院及印表機等部分產品，只要是符合資格的商品都可以享有終身的技術支援。Costco 技術與保固服務把部分符合資格的電視、投影機、電腦和大型家電的製造商保固期延長至購買或送貨之日起兩年，但並不是所有商品都擁有這項服務，需要使用的時候仍須確認該商品是否符合保固資格。台灣好市多（Costco）販售的商品除附有原廠廠商保證書與原廠保固外，大多數一般商品均享有好市多全額退款保證。好市多會員如果透過Costco輪胎中心購買符合資格的輪胎，可享免費安裝，且包括免費氮氣充填服務及非人為因素的5年輪胎保固。台灣好市多官網也提到，在好市多購買並安裝輪胎的會員，還可享有Costco部分門市的助聽器中心預約免費的聽力測試，18歲以上的會員即使並沒有要購買助聽器，想了解自己的聽力狀況也可以預約檢查。若有購買助聽器，也可以使用相關後續服務。好市多會員們最熟悉的福利，就是商場內會有不定期提供的免費試吃與試飲活動。從食品、飲料到新品，都可能開放會員現場體驗，而品項與供應時間以各門市當天安排為準。民眾購買冰箱、洗碗機等大型家電時，後續的運費、安裝費及舊機回收往往也是一筆額外支出。Costco部分符合資格的大型家電訂單，已將配送、基本安裝或舊家電回收搬運等服務納入方案，購買時除了比較商品價格，也可將後續服務費一起納入考量。台灣好市多表示，賣場內的藥房隨時都有專業藥師駐點，能為會員提供各項營養補充品的免費諮詢服務，讓日常採買也能兼顧健康把關。