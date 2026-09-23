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美股週三（23日）開盤後主要指數齊跌，由於美國和伊朗在聯合國大會期間持續各說各話，美伊戰爭依舊存在不確定性，美國公債殖利率和油價小幅上漲，抑制投資人樂觀情緒。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌130.85點或0.25％；標普500指數下跌25.31點或0.33％；那斯達克指數下跌143.572點或0.53％；費城半導體指數下跌151.79點或1.20％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌0.59％、輝達下跌0.07％。記憶體類股方面，美光下跌0.45％、Sandisk下跌1.84％，SK海力士ADR股價也下跌2.28％。根據《CNBC》報導，川普在聯合國發表講話時表示，他面臨著一個「重大決定」，要與德黑蘭達成協議，還是該「消滅」伊朗。但川普之後又說，美國和伊朗官員在紐約舉行的聯合國大會年度會議期間舉行了三個小時的會晤，並稱其為一次「非常好的會晤」。伊朗官員則諷刺說，川普反覆發表毫無根據的言論和威脅，「不是實力的體現，而是戰略絕望的體現」。美伊局勢似乎依舊僵持不下，之前連日下跌的國際布蘭特原油小幅回升，重新站上每桶100美元大關，美國西德州原油也小漲約1％，目前約每桶91美元。根據美國汽車協會（AAA）統計，柴油的全美平均價格已達到每加侖6.53美元。美國財政部長貝森特週二表示，正在決定是否要禁止柴油出口，「我們正在研究從整體煉油能力的角度來看，全面或部分禁止是否可行」，不過能源部長賴特似乎反對禁止柴油出口的想法，目前還不確定川普政府將會如何決定。中國國家主席習近平預計當地時間周三下午將降落於安德魯聯合基地，川普破天荒親自前往停機坪迎接，但是美國智庫專家分析，這場會面難有實質成果，主要是對外營造良好的政治形象。