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伊朗總統佩澤希齊揚23日在聯合國大會發表談話，稱美國經常將伊朗貼上「恐怖分子」的標籤，但「我們才是恐怖主義的受害者」，批評美軍轟炸了一所伊朗學校導致上百位孩童喪生，還在沒有任何法律框架支持下暗殺了「我們尊敬的最高領袖」。而在佩澤希齊揚發言期間，美國代表團則是離開聯合國大會大廳表達抗議。綜合外媒報導，佩澤希齊揚在演講開始時細數美軍的「暴行」，稱「他們襲擊了我們的大學、醫療中心、學校、醫院和基礎設施，所有這些都違反了國際法」。佩澤希齊揚說伊朗確實對美國的襲擊做出了回應，「但我們沒有襲擊平民」。佩澤希齊揚表示，「我們無辜的人民一直是懦夫們對我們國家所發動的襲擊和侵略的目標，而我們用盡全力保衛自己」。佩澤希齊揚強調，伊朗200年來沒有主動攻擊過任何人，「但現在我們被指控為該地區不穩定的根源，我們被貼上了恐怖分子的標籤」。佩澤希齊揚說，「為了保衛我們的國家，我們不尋求任何人的許可或批准」。佩澤希齊揚表示，「我們追求權力不是為了攻擊或侵略，而是為了發展進步」。佩澤希齊揚說，「我們不會以他人的不安全為代價來尋求自身的安全」，強調伊朗並不尋求「建立霸權」，但是「任何人都不能認為轟炸伊朗城市後能夠不受懲罰」。佩澤希齊揚重申伊朗不尋求發展核武，但擁有和平利用核子技術的權利，「我們絕不會低頭放棄我們與生俱來的權利」。佩澤希齊揚批評美國對伊朗的制裁傷害了貧窮和弱勢的平民，「這些制裁的目標是病人、無辜者、窮人以及我們社會中最弱勢的群體。美國試圖犧牲一個國家的人民來實現其非法目標」。佩澤希齊揚也將矛頭指向以色列，質疑以色列擁有核武卻不受任何審核，「他們殺人，我們卻受到制裁」。佩澤希齊揚強調，「我們不能一邊談論和平，一邊忽視巴勒斯坦問題」，佩澤希齊揚聲援加薩的居民，「如果一個人被迫離開自己的土地，他們就會反抗。如果他們的家園遭受轟炸、侵略和襲擊，他們就會反抗；他們還有別的選擇嗎？屈服於霸凌？被迫離開家園、離開土地，面對這些威脅和危險保持沉默？而當他們自衛時，卻被貼上恐怖分子的標籤」。佩澤希齊揚最後直接點名美國總統川普，「他必須明白，面對制裁、壓力和霸凌，伊朗人民的抵抗只會愈演愈烈」，佩澤希齊揚強調伊朗「永遠不會屈服」，但願意在非「暴力語言」下進行對話和談判。