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針對有特定人士刻意誤導時序、操作永安廢木材非法棄置案，高雄市政府發言人宋祥岳今（23）日表示，環保局去年就已主動調查、開罰並移送司法偵辦，呼籲特定人士不要為了選舉，過期冷飯熱炒，惡意抹煞基層守護家園的努力。宋祥岳表示，環保局去年知悉有非法棄置狀況後，立即於114年底展開調查，追查非法清運車輛、廢棄物來源及相關行為人，比媒體報導或政治人物開記者會時間更早。宋祥岳強調，環保局查明承租農地的姜姓、熊姓夫妻非法收受約1.39萬噸廢木材，依法裁罰72萬元後，已於今年2月主動移送法辦；環保局更進一步掌握44家清除業者涉案，其中24家領有許可、20家未領有許可，這44家業者同樣全部移送法辦，並且追究行政責任，絕對嚴打嚴辦。宋祥岳指出，今年7月31日，環保局要求相關業者提出清理計畫，限期今年底前完成清除；隔日環保局AI雲端監控系統即時偵測到棄置現場有悶燒與產生明顯粒狀污染物，立即至現場排除狀況，並依《空氣污染防制法》裁處最高500萬元罰鍰，市府會持續督促進度，直到現場恢復原狀。宋祥岳強調，環保局基層同仁為此案盡心盡力，只希望能早日恢復環境原貌，呼籲特定人士應給予辛苦的基層同仁肯定，而非故意錯置時間序，抹黑基層同仁。