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▲房業涵在2024年嫁給圈外醫師男友，多了「醫師娘」身分。（圖／房業涵臉書）

▲房業涵當年全職拚碩士，煎熬3年從台大畢業，相當不容易。（圖／房業涵臉書）

東森女神主播房業涵在2024年6月低調和圈外醫師男友在峇里島舉行浪漫婚禮，多了「醫師娘」身分，夫妻倆結婚至今感情甜蜜，當年她從華視跳槽到東森時，曾經被網友酸要準備嫁入豪門，房業涵當時霸氣反擊，稱自己的父親也是醫生，「拜託，我家境也很好耶！」房業涵在華視累積7年資歷後成為當家主播，2020年轉往東森任職，接下週末黃金時段主播職位，當時有網友用酸言酸語影射她準備結婚嫁入豪門，房業涵以「不招人忌是庸才」回擊，更強調爸爸本身就是醫師，「拜託，我家境也很好耶，真的不需要！」不只外貌出眾，房業涵學經歷也很出色，當年取得輔仁大學新聞學系學士學位後，她一路從記者站上主播台，25歲就成為華視晚間新聞主播，成為當時台灣最年輕的黃金時段當家主播，且在不停職的狀態下，用3年的時間從錄取率比哈佛MBA還低的台大創業創新管理研究所畢業，還考取專業的芳療資格證書，學養俱佳。房業涵2年前宣布結婚喜訊時，便強調未來還是會在新聞工作崗位上努力不懈，她與先生兩人都以事業為優先，自己的人生與對工作的熱愛並沒有因為婚姻而改變。