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愛知名古屋亞運如火如荼進行中，本月21日上演了棒球台韓大戰，除了比賽內容吸睛，韓國隊場邊的隨行翻譯人員也意外成為話題焦點，因為實在是長得太帥了！讓許多網友以為這是韓劇拍攝現場，紛紛上傳比賽畫面到社群詢問「他是誰！」根據了解，這位帥哥是KBO球隊的工作人員，本名為白德烈。本月21日台韓戰進行的如火如荼之際，韓國隊場邊出現了一位吸走所有人目光的工作人員，他手上拿著筆記本，穿著制服站在一旁，並且有一張超級帥的側臉，而他似乎是韓國隊的翻譯人員。但因為外型真的太突出，讓大家根本就無心繼續看比賽，只在乎什麼時候鏡頭還會切到這位工作人員身上，搞笑的是，如果畫面被球隊教練給擋住時，還會被網友開玩笑說，「可以站旁邊讓讓嗎？擋住我們看帥哥了。」還以為是明星拍韓劇的轉播畫面瞬間在社群爆紅，許多網友也紛紛找到了這個帥哥的真實身分，根據了解，他是KBO球隊的員工，名字為「白德烈（音譯）」，這次擔任韓國國家隊總教練的經理兼翻譯，只是一個長得特別帥的素人，不是藝人也不是模特兒。