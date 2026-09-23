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針對永安區農地非法堆置大量廢木材，高雄市第三選區議員候選人蔡秉璁表示，高市府環保局從去年底即展開調查，追查非法清運車輛、廢棄物來源及相關行為人，並不是等到媒體報導或政治人物開記者會才處理。市府完整的查辦時間軸，就是最清楚的反駁。蔡秉璁指出，依據市府說明，今年2月已將嫌犯主動移送法辦，承租農地的姜姓、熊姓夫妻非法收受約1.39萬噸廢木材，市府依法裁罰72萬元，並主動移送司法偵辦。蔡秉璁表示，不僅如此，市府環保局更追出44家清除業者涉及非法棄置，其中24家領有許可、20家未領有許可，全部依法移送法辦，行政責任也將逐一追究。領有執照，不代表就能違法亂倒！蔡秉璁補充，今年8月1日，市府環保局也透過AI雲端監控系統，即時發現現場悶燒並產生明顯粒狀污染物，立即查處，並依《空氣污染防制法》裁處最高500萬元罰鍰。蔡秉璁說明，市府已於7月31日要求相關業者提出清理計畫，限期今年底前完成清除。目前現場已持續清運，市府也承諾將督促進度、追究責任，直到環境恢復原貌。蔡秉璁強調，這起案件當然必須嚴肅面對，更要查到底、罰到底、清到底。但監督必須建立在完整事實上，不能省略市府早已主動調查、裁罰、移送及限期清除的事實。蔡秉璁指出，事實非常清楚：市府不是不查，而是去年就查；不是不辦，而是今年2月就移送；不是放任污染，而是持續監控、追查44家業者，並要求年底前完成清除。蔡秉璁強調，守護環境，不分黨派；污染者必須負責，違法業者一個都不能放過。政治人物要做的，是督促案件徹底查辦、協助環境儘速復原。