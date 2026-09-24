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▲愛莉莎莎在蕭伊、Joeman剛交往沒多久就得知消息，與雙方都有私交的她，近日邀請到蕭伊上podcast節目。（圖／莎晨報YT）

網紅蕭伊與Joeman分手風波鬧得沸沸揚揚，近日她登上愛莉莎莎的podcast節目，吐露兩人從暈船、交往到鬧翻的過程。蕭伊坦言自己每一段關係都很戀愛腦，對Joeman更是充滿崇拜，但交往後才得知對方不婚，就連彼此關係也無法公開，「跟他分手的原因就是他不結婚。」而愛莉莎莎則分析因為她暈船，所以生活上總是把Joeman的需求擺在第一位。愛莉莎莎在蕭伊、Joeman剛交往沒多久就得知消息，與雙方都有私交的她，近日邀請到蕭伊上podcast節目。談及這段感情，蕭伊直言自己屬於戀愛腦，只要喜歡一個人就會充滿「濾鏡」，且不用認識很久就能在一起，對Joeman更是崇拜，蕭伊透露自己喜歡出門約會，但礙於對方身分只能委曲求全待在家，「各種事情我可以一直退讓，他做了我不喜歡的行為，也可以無止盡的包容。」蕭伊認為自己在這段感情中很卑微，在家是小公主的她，卻甘願替Joeman做牛做馬，幫忙整理家務、拿外送等等，「他在工作上的成就比我還高，年紀也大我11歲，我一開始把自己的地位就放得蠻低的。」被問到喜歡Joeman什麼？蕭伊表示覺得他很厲害，「看到喜歡就喜歡，可能被他一束花就感動到，可能他在自媒體的成就太高了，那時候覺得很榮幸可以認識到他。」提到分手原因，蕭伊直言：「就是因為他不結婚。」甚至為了低調，IG限動高達9成被限制，「他叫我過幾天再發，不能被大家發現。」蕭伊表示一直以來都羨慕感情很好、可以放閃的情侶；得知Joeman沒打算結婚，蕭伊強調自己沒有要逼婚，只是不想一直單方面等待，才想聽聽對方的想法。而愛莉莎莎聽到分手消息時，也直呼「恭喜」，認為兩人不適合就不必勉強交往。被問到是否從這段感情中學到什麼？蕭伊淚崩說，雖然最後發生不好的事情，但在這兩年中還是很感謝Joeman，「我其實在分手的那個時候，他在我心中還是很好的人，只是分手後知道這兩年有很多秘密，所以讓我打擊很大。」強調自己真的很喜歡他、很愛他。