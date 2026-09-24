衝高雄動漫節之前，先把地圖存起來！2026第七屆「高雄國際動漫節」將於10月9日至12日在高雄巨蛋登場，官方最新公開會場平面圖，出版社、動漫周邊、遊戲等參展單位位置一次曝光。現場包括台灣角川、東立、長鴻等出版社，也有《棕色塵埃2》等遊戲攤位，《NOWNEWS今日新聞》整理今年參展亮點、目前已公布優惠及值得先鎖定的攤位。
📌 高雄動漫節平面圖公開！先找好想逛的攤位
「高雄國際動漫節」將於10月9日至12日，每日上午10時至下午6時在高雄巨蛋舉行，主辦方近日公開2026年會場平面圖，讓民眾能在開展前先確認各出版社及廠商的位置。
除了出版社外，今年也有遊戲廠商參展，《棕色塵埃2》已公布攤位位於鄰近3號入口的位置，現場將安排Coser互動、舞台挑戰及攤位任務，後續還會公布入場與整隊資訊。
📌 台灣角川21部新書、9部特裝版 一次帶32款新品
台灣角川今年將帶來21部首賣新刊、9部特裝版及32款動漫新品，包含《DATE A LIVE 約會大作戰》等作品周邊，以及多部韓漫BL首賣書與特裝版。其中《愛慾1》、《邂逅1》等作品都將在高雄動漫節推出特裝或首刷版本，想搶首賣商品的粉絲可以先把角川攤位位置記起來。
📌 東立全館85折 《葬送的芙莉蓮》、《神樂鉢》都有贈品
東立則祭出漫畫、小說及精品全館85折優惠，當日單筆消費滿499元，可隨機獲得「多多益扇！迷你扇子」，最多可累送6份。本次特典作品包含《與妳相戀到生命盡頭》、《葬送的芙莉蓮》、《敗北女角太多了！》、《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》、《神樂鉢》等，另外消費也有紙袋、滿900元贈中提袋等活動。
📌 長鴻首賣書、特裝版也很多 消費就送限定好禮
長鴻出版社今年同樣準備多款首賣書與特裝版，包括《現在的是哪一個多聞！？》、《春之風暴與怪獸》、《機械女僕‧瑪麗》等作品。民眾於會場購買任一長鴻出版社商品，即可獲得隨機「絕版A4資料夾」一個；單筆消費滿599元則可獲得動漫節限定A6便條本，贈品數量有限、送完為止。
📌 簽名會也要先找位置 日本漫畫家、作者來台
今年舞台及簽名活動同樣是重點，《與妳相戀到生命盡頭》作者あおのなち將在高雄動漫節舉辦台灣首場簽名會；青文出版社也邀請《異世界的處置依社畜而定》作者八月八來台舉辦簽名會。除此之外，日本愛知縣聲優偶像團體「知多娘。」也將時隔兩年重返高雄動漫節，四天都有相關舞台演出。
🟡 2026高雄國際動漫節資訊
📌日期：2026年10月9日至10月12日
📌時間：每日10:00至18:00
📌地點：高雄巨蛋
📌地址：高雄市左營區博愛二路757號
📌預售票：100元
📌展期票：120元
📌交通：高雄捷運紅線R14巨蛋站5號出口
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「高雄國際動漫節」將於10月9日至12日，每日上午10時至下午6時在高雄巨蛋舉行，主辦方近日公開2026年會場平面圖，讓民眾能在開展前先確認各出版社及廠商的位置。
台灣角川今年將帶來21部首賣新刊、9部特裝版及32款動漫新品，包含《DATE A LIVE 約會大作戰》等作品周邊，以及多部韓漫BL首賣書與特裝版。其中《愛慾1》、《邂逅1》等作品都將在高雄動漫節推出特裝或首刷版本，想搶首賣商品的粉絲可以先把角川攤位位置記起來。
東立則祭出漫畫、小說及精品全館85折優惠，當日單筆消費滿499元，可隨機獲得「多多益扇！迷你扇子」，最多可累送6份。本次特典作品包含《與妳相戀到生命盡頭》、《葬送的芙莉蓮》、《敗北女角太多了！》、《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》、《神樂鉢》等，另外消費也有紙袋、滿900元贈中提袋等活動。
長鴻出版社今年同樣準備多款首賣書與特裝版，包括《現在的是哪一個多聞！？》、《春之風暴與怪獸》、《機械女僕‧瑪麗》等作品。民眾於會場購買任一長鴻出版社商品，即可獲得隨機「絕版A4資料夾」一個；單筆消費滿599元則可獲得動漫節限定A6便條本，贈品數量有限、送完為止。
今年舞台及簽名活動同樣是重點，《與妳相戀到生命盡頭》作者あおのなち將在高雄動漫節舉辦台灣首場簽名會；青文出版社也邀請《異世界的處置依社畜而定》作者八月八來台舉辦簽名會。除此之外，日本愛知縣聲優偶像團體「知多娘。」也將時隔兩年重返高雄動漫節，四天都有相關舞台演出。
📌日期：2026年10月9日至10月12日
📌時間：每日10:00至18:00
📌地點：高雄巨蛋
📌地址：高雄市左營區博愛二路757號
📌預售票：100元
📌展期票：120元
📌交通：高雄捷運紅線R14巨蛋站5號出口