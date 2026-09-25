文化幣還沒花完的動漫迷們，可以留給高雄動漫節！2026第七屆「高雄國際動漫節」將於10月9日至12日在高雄巨蛋登場，官方也公布今年文化幣適用名單，目前共列出23個公司／單位，且持續新增中，除了高雄動漫節門票本身可以使用文化幣購買，現場還有東立、台灣角川、尖端、長鴻、青文等出版社，以及木棉花、曼迪、羚邦、野獸國等動漫品牌可以使用。《NOWNEWS今日新聞》整理文化幣適用店家及使用時間，準備買漫畫、特裝版、周邊前可以先存起來。
📌 文化幣可買高雄動漫節門票 展場23個單位適用
根據高雄國際動漫節官方公布資訊，文化幣適用時間為10月9日至12日，每日上午10時至下午6時，名單目前共列出23個公司／單位。其中第一項就是「2026年高雄國際動漫節－售票」，代表民眾可使用文化幣購買動漫節門票；另外，現場也有多家出版社及動漫相關品牌支援文化幣消費。
出版社部分包括東立出版、景大圖書、台灣角川、尖端、台灣東販、長鴻、青文、平心／知翎等；動漫代理及周邊品牌則有MUSE木棉花、曼迪傳播、羚邦百達遊、野獸國、FANFANS 粉粉、Funbox 及買動漫等。
📌 木棉花、曼迪、野獸國都能用 買周邊先認店家
除了大型出版社之外，今年文化幣適用名單也納入不少動漫周邊、玩具及文創店家，包括星宇文創、基隆金證N、怨念事務所、映像娛樂、燈塔工作室、日落小物、綠創時易、際洋文化、轉蛋大王、毛起來抽、ComeFor、不倒翁玩具店及聚眾吸貓等。
不過官方也提醒，文化幣實際適用品項及使用方式，仍須向各攤位服務人員確認，且名單可能持續更新，準備到現場大量採買前，可以先確認攤位是否支援文化幣，避免排隊後才發現無法使用。
📌 23個是公司／單位數 實際品牌數更多
要注意的是，官方公布的「23個」是依公司／單位計算，部分公司底下包含多個品牌或出版社，因此實際可看到的品牌數量會更多。例如沛那媒體旗下就列有台灣角川、尖端、台灣東販、長鴻、青文、平心／知翎等品牌，因此若單純以品牌名稱計算，數量會超過23個。民眾逛展時仍建議以現場攤位標示及官方最新公告為準。
🟡 2026高雄國際動漫節文化幣適用名單
📌 2026年高雄國際動漫節－售票
📌 東立出版、景大圖書
📌 台灣角川、尖端、台灣東販、長鴻、青文、平心／知翎
📌 MUSE木棉花
📌 曼迪傳播
📌 羚邦百達遊
📌 野獸國
📌 FANFANS粉粉
📌 Funbox
📌 買動漫
📌 星宇文創
📌 基隆金證N
📌 怨念事務所
📌 映像娛樂
📌 燈塔工作室
📌 日落小物
📌 綠創時易
📌 際洋文化
📌 轉蛋大王
📌 毛起來抽
📌 ComeFor
📌 不倒翁玩具店
📌 聚眾吸貓
🟡 2026高雄國際動漫節資訊
📌日期：10月9日至10月12日
📌時間：每日10:00至18:00
📌地點：高雄巨蛋
📌文化幣使用時間：10月9日至12日，每日10:00至18:00
📌提醒：實際適用品項及使用方式，以各攤位現場說明為準
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根據高雄國際動漫節官方公布資訊，文化幣適用時間為10月9日至12日，每日上午10時至下午6時，名單目前共列出23個公司／單位。其中第一項就是「2026年高雄國際動漫節－售票」，代表民眾可使用文化幣購買動漫節門票；另外，現場也有多家出版社及動漫相關品牌支援文化幣消費。
出版社部分包括東立出版、景大圖書、台灣角川、尖端、台灣東販、長鴻、青文、平心／知翎等；動漫代理及周邊品牌則有MUSE木棉花、曼迪傳播、羚邦百達遊、野獸國、FANFANS 粉粉、Funbox 及買動漫等。
除了大型出版社之外，今年文化幣適用名單也納入不少動漫周邊、玩具及文創店家，包括星宇文創、基隆金證N、怨念事務所、映像娛樂、燈塔工作室、日落小物、綠創時易、際洋文化、轉蛋大王、毛起來抽、ComeFor、不倒翁玩具店及聚眾吸貓等。
不過官方也提醒，文化幣實際適用品項及使用方式，仍須向各攤位服務人員確認，且名單可能持續更新，準備到現場大量採買前，可以先確認攤位是否支援文化幣，避免排隊後才發現無法使用。
📌 23個是公司／單位數 實際品牌數更多
要注意的是，官方公布的「23個」是依公司／單位計算，部分公司底下包含多個品牌或出版社，因此實際可看到的品牌數量會更多。例如沛那媒體旗下就列有台灣角川、尖端、台灣東販、長鴻、青文、平心／知翎等品牌，因此若單純以品牌名稱計算，數量會超過23個。民眾逛展時仍建議以現場攤位標示及官方最新公告為準。
🟡 2026高雄國際動漫節文化幣適用名單
📌 2026年高雄國際動漫節－售票
📌 東立出版、景大圖書
📌 台灣角川、尖端、台灣東販、長鴻、青文、平心／知翎
📌 MUSE木棉花
📌 曼迪傳播
📌 羚邦百達遊
📌 野獸國
📌 FANFANS粉粉
📌 Funbox
📌 買動漫
📌 星宇文創
📌 基隆金證N
📌 怨念事務所
📌 映像娛樂
📌 燈塔工作室
📌 日落小物
📌 綠創時易
📌 際洋文化
📌 轉蛋大王
📌 毛起來抽
📌 ComeFor
📌 不倒翁玩具店
📌 聚眾吸貓
🟡 2026高雄國際動漫節資訊
📌日期：10月9日至10月12日
📌時間：每日10:00至18:00
📌地點：高雄巨蛋
📌文化幣使用時間：10月9日至12日，每日10:00至18:00
📌提醒：實際適用品項及使用方式，以各攤位現場說明為準