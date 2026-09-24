2026年第20屆名古屋亞運進入第4天賽程，中華隊23日再度多兵作戰，上午軟網男女單3人出戰，最終陳柏邑收下一面銅牌，接續下午競技體操團體賽、射擊也都拿第3名銅牌，晚間桌球男團、散打張煥宜也都倒在4強，只差一步進軍金牌戰。中華隊單日進帳5面銅牌，獎牌數來到1金3銀10銅，排名雪崩下滑至第16名，甚至比過去非體育強國的澳門超車。
5項目都奪銅 張煥宜也表示遺憾
中華隊本屆亞運第2日就解鎖首金，但22日4銅進帳已經夠可惜，想不到23日軟網、男團、散打都打進4強，競技體操團體賽、射擊闖進決賽，結果最終都收下銅牌，雖然站上頒獎台值得肯定，但距離金牌戰僅一步之遙，實在有些可惜，連2屆銅牌的散打好手張煥宜賽後也表示，「最大遺憾，就是退休前仍沒有辦法比到最後。」
中華隊單日5面銅牌進帳，打完前4天累積至1金3銀10銅，總獎牌數多達14面，但因為金牌數仍僅1面，排名連續3天下滑，從第2天一度升至第7，陸續被塔吉克、哈薩克等中亞國家超車，目前已經被擠到第16名，且由於銀牌僅3面，甚至被印度、烏茲別克與澳門等國超車。
中國48金遙遙領先 哈薩克異軍突起穩坐第4
目前獎牌榜第一仍是中國。23日再度靠游泳進帳多面金牌，單日總計斬獲16金，總獎牌來到48金20銀10銅，總數目78面，24日就有望挑戰最速百面獎牌紀錄，第二則是地主日本，但15金25銀27銅、總獎牌數67面已經落後中國不少，韓國8金、獎牌數41面則排第3。
此外值得注意的是，本屆除中、日、韓3國仍強勢霸佔前3名，地位難以撼動之外，哈薩克靠自行車、格鬥項目異軍突起，至今已經7金在手，總獎牌19面也暫居第4，遙遙領先第5名泰國與之後的國家。
✨名古屋亞運9/23各國獎牌排行榜：
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中華隊本屆亞運第2日就解鎖首金，但22日4銅進帳已經夠可惜，想不到23日軟網、男團、散打都打進4強，競技體操團體賽、射擊闖進決賽，結果最終都收下銅牌，雖然站上頒獎台值得肯定，但距離金牌戰僅一步之遙，實在有些可惜，連2屆銅牌的散打好手張煥宜賽後也表示，「最大遺憾，就是退休前仍沒有辦法比到最後。」
中華隊單日5面銅牌進帳，打完前4天累積至1金3銀10銅，總獎牌數多達14面，但因為金牌數仍僅1面，排名連續3天下滑，從第2天一度升至第7，陸續被塔吉克、哈薩克等中亞國家超車，目前已經被擠到第16名，且由於銀牌僅3面，甚至被印度、烏茲別克與澳門等國超車。
中國48金遙遙領先 哈薩克異軍突起穩坐第4
目前獎牌榜第一仍是中國。23日再度靠游泳進帳多面金牌，單日總計斬獲16金，總獎牌來到48金20銀10銅，總數目78面，24日就有望挑戰最速百面獎牌紀錄，第二則是地主日本，但15金25銀27銅、總獎牌數67面已經落後中國不少，韓國8金、獎牌數41面則排第3。
此外值得注意的是，本屆除中、日、韓3國仍強勢霸佔前3名，地位難以撼動之外，哈薩克靠自行車、格鬥項目異軍突起，至今已經7金在手，總獎牌19面也暫居第4，遙遙領先第5名泰國與之後的國家。
✨名古屋亞運9/23各國獎牌排行榜：
|名次
|國家
|金牌🥇
|銀牌🥈
|銅牌🥉
|獎牌數
|1
|中國
|48
|20
|10
|78
|2
|日本
|15
|25
|27
|67
|3
|韓國
|8
|8
|25
|41
|4
|哈薩克
|7
|4
|8
|19
|5
|泰國
|5
|3
|4
|12
|6
|香港
|3
|6
|7
|16
|7
|伊朗
|3
|3
|2
|8
|8
|馬來西亞
|3
|1
|5
|9
|9
|北韓
|2
|1
|3
|6
|10
|科威特
|2
|1
|2
|5
|16
|台灣
|1
|3
|5
|9
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