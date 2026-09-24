中華隊單日進帳5面銅牌，獎牌數來到1金3銀10銅，排名雪崩下滑至第16名，甚至比過去非體育強國的澳門超車。

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5項目都奪銅 張煥宜也表示遺憾

打完前4天累積至1金3銀10銅，總獎牌數多達14面，但因為金牌數仍僅1面，排名連續3天下滑，從第2天一度升至第7，陸續被塔吉克、哈薩克等中亞國家超車，目前已經被擠到第16名

中國48金遙遙領先 哈薩克異軍突起穩坐第4

目前獎牌榜第一仍是中國。23日再度靠游泳進帳多面金牌，單日總計斬獲16金，總獎牌來到48金20銀10銅，總數目78面，24日就有望挑戰最速百面獎牌紀錄

哈薩克靠自行車、格鬥項目異軍突起，至今已經7金在手，總獎牌19面也暫居第4，遙遙領先第5名泰國與之後的國家。

名古屋亞運9/23各國獎牌排行榜：

名次 國家 金牌🥇 銀牌🥈 銅牌🥉 獎牌數 1 中國 48 20 10 78 2 日本 15 25 27 67 3 韓國 8 8 25 41 4 哈薩克 7 4 8 19 5 泰國 5 3 4 12 6 香港 3 6 7 16 7 伊朗 3 3 2 8 8 馬來西亞 3 1 5 9 9 北韓 2 1 3 6 10 科威特 2 1 2 5 16 台灣 1 3 5 9

2026年第20屆名古屋亞運進入第4天賽程，中華隊23日再度多兵作戰，上午軟網男女單3人出戰，最終陳柏邑收下一面銅牌，接續下午競技體操團體賽、射擊也都拿第3名銅牌，晚間桌球男團、散打張煥宜也都倒在4強，只差一步進軍金牌戰。中華隊本屆亞運第2日就解鎖首金，但22日4銅進帳已經夠可惜，想不到23日軟網、男團、散打都打進4強，競技體操團體賽、射擊闖進決賽，結果最終都收下銅牌，雖然站上頒獎台值得肯定，但距離金牌戰僅一步之遙，實在有些可惜，連2屆銅牌的散打好手張煥宜賽後也表示，「最大遺憾，就是退休前仍沒有辦法比到最後。」中華隊單日5面銅牌進帳，，且由於銀牌僅3面，甚至被印度、烏茲別克與澳門等國超車。，第二則是地主日本，但15金25銀27銅、總獎牌數67面已經落後中國不少，韓國8金、獎牌數41面則排第3。此外值得注意的是，本屆除中、日、韓3國仍強勢霸佔前3名，地位難以撼動之外，