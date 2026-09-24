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曾被洛杉磯湖人以選秀榜眼挑中的「球哥」鮑爾（Lonzo Ball），近日因在Podcast回顧職業生涯時大量使用過去式，被外界解讀為可能已經退休，甚至一度傳出結束NBA生涯的消息。不過鮑爾很快就在社群平台X親自澄清，直言自己根本沒有退休，目前仍是自由球員，還在等待NBA球隊打電話給他。這場席捲全美籃球圈的退休烏龍，源自於鮑爾日前在自製節目《Ball in the Family Podcast with Lonzo & Gelo Ball》中的一段深度訪談。當時鮑爾與前NBA球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）深入對談，回顧多年來反覆撕裂其職業軌跡的毀滅性膝傷。鮑爾在節目中語帶感慨地表示，自己在漫長且艱辛的復健歲月裡，從來沒有虧待過籃球這項運動，並且毫無保留地將個人的一切奉獻給了球場；他強調，自己人生所獲得的成就與財富全部源自於籃球，因此能夠踏入NBA殿堂、穿上球衣出賽，內心始終充滿感激。然而，他也罕見吐露了內心深處的遺憾，坦言自己回顧至今的職業生涯，感覺「從來沒有真正達到過屬於自己的巔峰狀態」。面對鋪天蓋地的退休報導，鮑爾並未任由流言蔓延，隨即在個人X帳號上正面回擊：「我退休了？這對我來說也是新聞（笑），因為我還在等電話……NBA的賽季很長。」這番公開表態徹底擊碎了提前退役的傳聞，也明確證實了鮑爾現階段絕無放棄職業生涯的念頭。身為完全自由球員，他依然將目光緊盯著NBA聯盟。然而，檢視鮑爾在自由球員市場上的處境，之所以未能在開季前獲得受保障合約，核心關鍵仍在於他上個賽季所呈現出的極端低迷進攻數據。在2025-26賽季效力克里夫蘭騎士期間，鮑爾共計獲得35場出賽機會（包含3場先發），在場均20.8分鐘的有限輪替時間內，僅能繳出4.6分、4.0籃板、3.9助攻與1.3次抄截的平庸成績。比出賽量下滑更為嚴峻的，是他在進攻端效率的徹底崩跌。鮑爾整季的，引以為傲的外線投射更滑落至，兩項數據皆寫下個人生涯的歷史新低點。過去在公牛全盛時期，鮑爾曾以頂級的轉換快攻推導、高水準的防守干擾以及超過4成的定點三分球命中率，成為現代大型控衛的模範生；但當傷癒復出後的他無法在進攻端穩定拉開空間，對手防線便能肆無忌憚地放空他進行內線收縮，這項戰術硬傷嚴重削弱了他在自由市場上的競爭籌碼。回顧鮑爾的職業軌跡，接連不斷且極其複雜的左膝結構性傷勢，毫無疑問殘酷改寫了一名潛力巨星的命運。自2021年加盟公牛簽下頂薪合約後，鮑爾曾率隊高居東區榜首；但隨後因半月板撕裂與關節軟骨病變，他歷經了包括極罕見的軟骨移植在內的多達三次膝部重大手術，導致他