提到動畫，許多人第一時間想到的往往是迪士尼、皮克斯、吉卜力，或日本一部接一部推出的動漫影集，卻不一定知道台灣其實也有一群動畫工作者 ，長年在做角色動畫、影集、電影及原創 IP。2013年成立的羊王創映就是其中之一，從早期《白線realign》一路做到《歐米天空》、《藍小說》，也參與《勇者 動畫系列2》、《魔法阿媽2》等作品製作。羊王創映製作人吳至正、製片高若銘接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時坦言，做動畫走到現在，團隊也理解，光靠「很想做自己的原創」並不足以支撐一間公司長久走下去，原創還得思考市場、後續發展及商業模式，「怎麼活下去」成了台灣動畫不得不面對的課題。
動畫系畢業卻沒動畫可以做 明知很難仍想試著改變產業
製作人回憶，十多年前台灣學校有教授角色動畫、劇情動畫，但學生畢業後，真正能把所學直接用在工作上的機會並不多，市場需求仍多集中在廣告、商業影像，能長期投入角色、劇情及動畫敘事的工作相對有限。「團隊當時很清楚，要靠動畫做自己想做的作品並不容易，但也正因如此，才想試著看看有沒有機會改變一些什麼」，吳至正表示，「學校教我們什麼，我們就想試試看，能不能用這個技能活下去」，最後與一群夥伴成立了羊王創映。
製片高若銘也透露，學校認識的人畢業後有做動畫的「不到10個」，不少人後來轉往科技公司、美術、網站或其他工作。羊王創映成立之初，抱著「儘管知道很難，仍想試著做做看」的想法往前走；實際投入後，發現困難比想像中更多。走過十多年，團隊也開始重新思考：一部作品花了大量時間、人力與成本完成，接下來呢？
用「研發」稱原創專案 做完一部片不能每次都從零開始
吳至正表示，一開始其實只是大家想做自己的作品，大家那時對這類創作統稱「原創」。只是循環幾次之後，團隊發現如果每一次都從零開始，作品完成後又沒有後續發展，很難長久經營，因此又把「原創」重新理解成「研發」，讓每一次創作都能留下技術、經驗與繼續發展的可能。
對羊王來說，「研發」代表作品未必每次都能立刻成功，卻可以持續累積世界觀、技術、製程及開發經驗，甚至讓一套企劃未來繼續長出新的故事。 《昨日之城》就是其中一個例子，團隊不再只設定「做完一支短片」，而是先建立一套能夠延伸的城市與神祇世界觀，再讓不同建築、不同居民、不同故事陸續加入，《奇談島航》中的《藍小說》就是從其中一篇發展而來。
吳至正分享：成熟的動畫產業本來就不是非得動畫公司要自己創造 IP、自己寫故事、再從頭做到尾，日本許多動畫公司也會協助漫畫、小說或其他既有IP進行動畫轉譯，把原本好的內容透過動畫技術再次放大。
因此，除了自己的原創開發，羊王現在也希望把動畫能力拿來協助其他創作者完成作品。從共同開發劇本、討論故事，到負責動畫製作及視覺轉譯，對團隊來說，「幫別人把一個好故事做出來」同樣是羊王創映團隊的價值。
「山終於爬到一半，真的不想放棄」 台灣動畫要找到能一直走下去的方法
動畫本身就是高成本、長製程的產業，一部十多分鐘短片背後都可能需要長時間開發，更不用說動畫影集與電影。台灣經典動畫《魔法阿媽》1998年上映，導演王小棣日後回憶時仍直言，那是一段壓力極大的製作過程。易智言執導的《廢棄之城》更能看出動畫開發的漫長，電影2008年完成劇本後便開始概念圖、人物及角色設定，之後一路製作到2020年完成，前後歷時約13年。
也因此，羊王團隊在採訪中也很直接地談到，創作者當然可以有理想，但公司還是得面對員工薪資、製作成本及下一個案子，「大家還是要吃飯」，如何讓創作和商業模式同時成立，才可能真正形成產業。羊王創映的13年就像是台灣近代動畫產業的一個縮影。即使市場仍有許多現實問題，團隊在談到《奇談島航》等新企劃時仍提到，台灣還有許多人持續嘗試不同的動畫形式，「大家還沒有放棄這個產業」。接下來真正要找到的，是一條讓創作者能繼續做，也能真的走得長久的路。
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製作人回憶，十多年前台灣學校有教授角色動畫、劇情動畫，但學生畢業後，真正能把所學直接用在工作上的機會並不多，市場需求仍多集中在廣告、商業影像，能長期投入角色、劇情及動畫敘事的工作相對有限。「團隊當時很清楚，要靠動畫做自己想做的作品並不容易，但也正因如此，才想試著看看有沒有機會改變一些什麼」，吳至正表示，「學校教我們什麼，我們就想試試看，能不能用這個技能活下去」，最後與一群夥伴成立了羊王創映。
製片高若銘也透露，學校認識的人畢業後有做動畫的「不到10個」，不少人後來轉往科技公司、美術、網站或其他工作。羊王創映成立之初，抱著「儘管知道很難，仍想試著做做看」的想法往前走；實際投入後，發現困難比想像中更多。走過十多年，團隊也開始重新思考：一部作品花了大量時間、人力與成本完成，接下來呢？
吳至正表示，一開始其實只是大家想做自己的作品，大家那時對這類創作統稱「原創」。只是循環幾次之後，團隊發現如果每一次都從零開始，作品完成後又沒有後續發展，很難長久經營，因此又把「原創」重新理解成「研發」，讓每一次創作都能留下技術、經驗與繼續發展的可能。
對羊王來說，「研發」代表作品未必每次都能立刻成功，卻可以持續累積世界觀、技術、製程及開發經驗，甚至讓一套企劃未來繼續長出新的故事。 《昨日之城》就是其中一個例子，團隊不再只設定「做完一支短片」，而是先建立一套能夠延伸的城市與神祇世界觀，再讓不同建築、不同居民、不同故事陸續加入，《奇談島航》中的《藍小說》就是從其中一篇發展而來。
因此，除了自己的原創開發，羊王現在也希望把動畫能力拿來協助其他創作者完成作品。從共同開發劇本、討論故事，到負責動畫製作及視覺轉譯，對團隊來說，「幫別人把一個好故事做出來」同樣是羊王創映團隊的價值。
動畫本身就是高成本、長製程的產業，一部十多分鐘短片背後都可能需要長時間開發，更不用說動畫影集與電影。台灣經典動畫《魔法阿媽》1998年上映，導演王小棣日後回憶時仍直言，那是一段壓力極大的製作過程。易智言執導的《廢棄之城》更能看出動畫開發的漫長，電影2008年完成劇本後便開始概念圖、人物及角色設定，之後一路製作到2020年完成，前後歷時約13年。
也因此，羊王團隊在採訪中也很直接地談到，創作者當然可以有理想，但公司還是得面對員工薪資、製作成本及下一個案子，「大家還是要吃飯」，如何讓創作和商業模式同時成立，才可能真正形成產業。羊王創映的13年就像是台灣近代動畫產業的一個縮影。即使市場仍有許多現實問題，團隊在談到《奇談島航》等新企劃時仍提到，台灣還有許多人持續嘗試不同的動畫形式，「大家還沒有放棄這個產業」。接下來真正要找到的，是一條讓創作者能繼續做，也能真的走得長久的路。