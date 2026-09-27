羊王創映在原創動畫影集《奇談島航》中推出短篇《藍小說》，以高雄果貿社區為舞台，描寫陷入創作低潮的作家陳茂，在現實壓力下幾乎決定放棄寫作，卻因一次奇妙經歷重新想起自己最初為什麼開始創作。《NOWNEWS今日新聞》記者實際觀影後，除了細緻畫面與完整程度讓人驚艷，作品背後其實還藏著羊王創映開發多年的《昨日之城》世界觀，團隊更曾走遍台灣老建築田調，把一棟棟仍有人生活的房子想像成擁有「土地公」般守護神的存在。
《藍小說》畫面精緻到很驚艷 長大後再遇見曾經自信的自己
說到家裡的「神明」，台灣人可能會想到地基主、灶神；羊王創映則把這個概念再往外推，想像一整棟「老建築」也有屬於自己的守護神。《藍小說》源自羊王創映多年開發的《昨日之城》，故事以高雄果貿社區為背景。
主角陳茂小時候單純喜歡故事、相信創作，長大後卻逐漸被現實磨掉熱情，在一次次碰壁之後，甚至準備放棄自己寫下的作品；直到一次近乎奇蹟的經歷，讓成年後的他再次面對童年的自己，也重新找回一點繼續往前走的力量。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際觀影，《藍小說》短短十多分鐘裡，從人物表情、光影到果貿社區的建築細節都相當精緻，帶有羊王創映作品一貫細膩、懷舊又帶點奇幻的氣質，讓人忍不住想問「這是可以免費看的嗎？」，或許我們小時候都曾在某個地方，很認真地說過自己的夢想，可能是教室、房間、樓梯間，或和朋友一起待過的角落。
長大後，現實把那些話慢慢磨淡，《藍小說》說的其實就是這樣的故事：當你快忘記自己為什麼出發時，某個熟悉的地方、某段記憶，可能又會把那個曾經很相信自己的你帶回來。作品沒有替主角安排「努力就一定成功」的答案，反而更像追夢路上的真實狀態：挫折不會突然消失，但當一個人覺得走得很累，有時也代表自己仍在往上走；再想起當初為什麼出發，可能只是很單純地喜歡這件事，或許就足以讓人多走一段路。
羊王走訪全台老建築 《昨日之城》將城市記憶畫進動畫
羊王創映負責人吳至正、製片高若銘接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時透露，《藍小說》是《昨日之城》其中一篇改編。《昨日之城》最早從「建築擬人化」的想法開始，團隊觀察到台灣城市裡同時留下不同時期的建築、招牌與生活痕跡。
有些人可能覺得老舊、凌亂，他們反而認為這就是台灣獨有的城市樣貌，於是開始想像：「如果這些建築也有自己的神呢？」吳至正形容，可以把這些角色理解成「建築物的土地公」，但《昨日之城》真正想說的並不是神明本身，而是住在建築裡的「人」。
每一篇可以發生在不同城市、不同建築，描寫不同居民的人生，神可能只是在一旁看著，或在某個時刻替平凡日常留下一點小小的奇蹟。像《藍小說》所在的高雄果貿社區，原始設定中13棟建築就各有一位神祇，只是在短篇動畫裡大幅縮減神明篇幅，把重心留給主角陳茂。
團隊為了開發故事，走進全台各地老建築田調，包括台中第二市場、中央市場、高雄果貿社區以及基隆等地，拍照、找居民聊天。吳至正特別提到，挑選建築時有一個很重要的條件，就是「裡面還有人住」。有些地方外觀看起來幾乎像廢墟，但走進去後才會發現仍有人生活、開店、回家，這些人的記憶才讓建築真正活著。
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說到家裡的「神明」，台灣人可能會想到地基主、灶神；羊王創映則把這個概念再往外推，想像一整棟「老建築」也有屬於自己的守護神。《藍小說》源自羊王創映多年開發的《昨日之城》，故事以高雄果貿社區為背景。
主角陳茂小時候單純喜歡故事、相信創作，長大後卻逐漸被現實磨掉熱情，在一次次碰壁之後，甚至準備放棄自己寫下的作品；直到一次近乎奇蹟的經歷，讓成年後的他再次面對童年的自己，也重新找回一點繼續往前走的力量。
長大後，現實把那些話慢慢磨淡，《藍小說》說的其實就是這樣的故事：當你快忘記自己為什麼出發時，某個熟悉的地方、某段記憶，可能又會把那個曾經很相信自己的你帶回來。作品沒有替主角安排「努力就一定成功」的答案，反而更像追夢路上的真實狀態：挫折不會突然消失，但當一個人覺得走得很累，有時也代表自己仍在往上走；再想起當初為什麼出發，可能只是很單純地喜歡這件事，或許就足以讓人多走一段路。
羊王創映負責人吳至正、製片高若銘接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時透露，《藍小說》是《昨日之城》其中一篇改編。《昨日之城》最早從「建築擬人化」的想法開始，團隊觀察到台灣城市裡同時留下不同時期的建築、招牌與生活痕跡。
有些人可能覺得老舊、凌亂，他們反而認為這就是台灣獨有的城市樣貌，於是開始想像：「如果這些建築也有自己的神呢？」吳至正形容，可以把這些角色理解成「建築物的土地公」，但《昨日之城》真正想說的並不是神明本身，而是住在建築裡的「人」。
團隊為了開發故事，走進全台各地老建築田調，包括台中第二市場、中央市場、高雄果貿社區以及基隆等地，拍照、找居民聊天。吳至正特別提到，挑選建築時有一個很重要的條件，就是「裡面還有人住」。有些地方外觀看起來幾乎像廢墟，但走進去後才會發現仍有人生活、開店、回家，這些人的記憶才讓建築真正活著。