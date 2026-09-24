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美國國債殖利率再度攀升，加上美伊關係緊張、伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）23日在聯合國大會發表談話時，細數美軍的「暴行」，油價亦止跌回升，影響美股週三收黑，道瓊工業指數下滑超過300點。綜合《CNBC》等外媒報導，美國9月份製造業採購經理指數（PMI）從8月的53.9急升至57，遠高於預期的53.7，期內服務業PMI由8月的56.5增至58.7，高於估算的55.8，綜合PMI攀至58.4，創2021年7月以來高位，並帶動美國公債殖利率走高。分析認為，企業獲利能力強勁的同時，也面臨著潛在的通膨壓力，2者之間存在「拉鋸戰」，推動通膨的因素不僅僅是石油，影響範圍也更廣，研判聯準會目前不可能降息或暫停升息，後續可能還會有2至3次的升息動作。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯準會（Fed）10月升息0.25個百分點的機率超過66% ，高於一天前的55.4%，也遠高於一個月前的8.8%。油價部分，週三美國西德州中質原油（WTI）期貨上漲1.8%，每桶收在92.16美元；11月交割的布蘭特原油期貨則上漲約3.9%，每桶收在103.08美元。23日收盤，美股道瓊工業指數跌352.1點或0.68%，收51511.59點；標普500指數跌58.25點或0.75%，收在7706.03點；那斯達克指數跌58.25點或1.13%，收26936.04點；費城半導體指數跌155.55點或1.23%，收12534.27點。