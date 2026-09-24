美國當地時間時間9月23日下午，中國國家主席習近平乘專機抵達美國進行國事訪問，在安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）降落時，美國總統川普（Donald Trump）與妻子梅蘭妮亞親自迎接。
根據《BBC》報導，美國在現場鋪設長約30公尺的紅毯，還鳴放禮炮，由3個儀仗隊（分別手持美國和中國國旗）、美國空軍樂隊演奏2國國歌。
待習近平偕夫人彭麗媛踏出專機後，川普與梅蘭妮亞則在停機坪上親自迎接，美中元首夫婦握手、面帶笑容的交談了一會。
與此同時，2架B-1轟炸機（B-1 bombers）也飛越安德魯斯聯合基地上空，「慶祝」習近平的到來。
報導介紹道，超音速飛機（supersonic aircraft）長期都是美國作戰武器庫的重要組成部分，飛過時會發出震耳欲聾的轟鳴聲，B-1轟炸機也是美國常規、核打擊能力的重要因子，曾多次參與實戰，最近一次是在伊朗上空。
目前，川普和習近平皆已離開安德魯斯聯合基地，各自搭乘專車、直升機，前往華盛頓特區，為後續的正式會談做準備。
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報導介紹道，超音速飛機（supersonic aircraft）長期都是美國作戰武器庫的重要組成部分，飛過時會發出震耳欲聾的轟鳴聲，B-1轟炸機也是美國常規、核打擊能力的重要因子，曾多次參與實戰，最近一次是在伊朗上空。
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