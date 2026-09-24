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▲三上悠亞換上比基尼後，搭電梯下樓玩水。（圖／三上悠亞IG@yua_mikami）

33歲日籍人氣女神三上悠亞近日在IG震撼釋出一系列身穿咖啡色底、白色圓點比基尼的度假辣照，不僅在泳池畔、走廊展現傲人身姿，甚至直接在電梯內俏皮自拍。大膽又性感的美照曝光後，1天時間就吸近7.8萬名粉絲湧入按讚，紛紛誇讚三上悠亞的S曲線：「身材真的保養得太好了」。照片中的三上悠亞戴著深色棒球帽，一頭微捲長髮自然披肩，搭配精緻妝容。她身穿一套咖啡色的兩件式泳裝，窄版剪裁完美映襯出雪白肌膚與傲人上圍，再加上纖細的螞蟻腰以及修長雙腿，讓人目不轉睛。除了在游泳池畔留下美麗倩影外，三上悠亞也在飯店走廊與電梯內留下多張自拍，完全沒有要遮掩自己的零死角魔鬼身材。這10多張比基尼美照曝光後，立刻在社群上掀起轟動，IG狂吸7.8萬人按讚朝聖，大家看了也紛紛留言：「身材真的保養得太好了」、「三上老師太可愛了，我心跳加速」、「三上悠亞永遠不會輸」，大讚她即使轉換跑道，外型與體態依然維持在巔峰狀態。自2023年8月宣布退出AV界後，三上悠亞近年積極將演藝重心轉向台灣發展。2025年底她更正式宣布加盟職籃「福爾摩沙夢想家」啦啦隊Formosa Sexy，並確定續約，將繼續在台拓展多元事業。三上悠亞過去曾受訪表達對台灣粉絲的感謝，表示非常感謝大家給予的支持與包容，讓她有勇氣挑戰不同領域。關於未來在台發展計劃，她也展現滿滿誠意，表示：「很感謝大家讓我來台灣，去嘗試不同類型的工作，如果可以的話，各式各樣的工作我都願意去嘗試，我也會盡我的能力去完成。」這份親和力與專業態度，也讓她在台人氣居高不下。