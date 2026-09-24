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「小鋼炮秋颱」舒力基颱風路徑有變！周末北轉是關鍵

▲林得恩表示，舒力基颱風路徑向北分量明顯增大，周六（26日）、周日（27日）將是轉向關鍵時間點。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

由於在環境駛流場導引下，太平洋高壓西伸程度不如預期，舒力基向北分量明顯增大，周六（26日）、周日（27日）將是轉向關鍵時間點。此外，目前評估，舒力基的七級風暴風半徑介於100至180公里，十級風暴風半徑也只有在50至60公里之間，是屬於小鋼炮型的秋颱。

預估明轉中颱！小鋼炮秋颱中秋連假逼近台灣

▲氣象署預測，舒力基颱風將在周五增強為中颱，並在周六開始慢慢北轉。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

舒力基颱風於昨（23）日晚間生成，最新路徑有變化。氣象署亦預測，舒力基颱風將在周日、下周一相對較接近台灣。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，舒力基颱風最新預測向北分量增大，指出根據中央氣象署今（24）日晨2時最新資訊顯示，昨日增強為颱風的「舒力基」，由於後續前進路徑海域的海溫高、垂直風切弱，加上海水熱焓量大，評估強度將會一路增強，至少可達中度颱風或以上等級。針對外界關注颱風路徑走向，林得恩解釋，根據中央氣象署表示，舒力基颱風今日2時的中心位置在北緯17.4 度，東經135.6度，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風平均暴風半徑100公里。氣象署預測，舒力基颱風將在周五增強為中颱，並在周六開始慢慢北轉，周六、周日將朝台灣東邊一定距離海面北上，但過程中仍有稍偏西可能，但發布海警機率偏低，周日、下周一相對較接近台灣。