美國財政部長貝森特（Scott Bessent）23日表示，美中雙方已同意延長去年達成的「釜山協議」（Busan Agreement），期限延至2027年1月10日。
根據《路透社》報導，貝森特是在與中國國務院副總理何立峰會談後，接受《福斯新聞》訪問時，做出上述表示，還透露雙方當天原本希望探討能否達成一項「更大的協議」，而不只是處理一連串較小的議題，但最終是先同意，延長現有的釜山協議。
報導指出，這項貿易休戰協議原定11月10日就會到期，按照先前的安排，美方暫停部分對中國商品加徵的關稅措施，中方則暫停部分稀土及其他關鍵礦產的出口限制。
值得注意的是，釜山貿易休戰協議延長的消息傳出之際，正值中國國家主席習近平抵達美國、展開為期3天的國事訪問，將與美國總統川普（Donald Trump）舉行今年第2度「川習會」。
分析認為，這不排除是美中經貿高層，在「川習會」正式會談登場前先「鋪路」，好讓這次的美中元首會晤，更有成果可以表述。
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報導指出，這項貿易休戰協議原定11月10日就會到期，按照先前的安排，美方暫停部分對中國商品加徵的關稅措施，中方則暫停部分稀土及其他關鍵礦產的出口限制。
值得注意的是，釜山貿易休戰協議延長的消息傳出之際，正值中國國家主席習近平抵達美國、展開為期3天的國事訪問，將與美國總統川普（Donald Trump）舉行今年第2度「川習會」。
分析認為，這不排除是美中經貿高層，在「川習會」正式會談登場前先「鋪路」，好讓這次的美中元首會晤，更有成果可以表述。
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