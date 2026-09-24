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▲郭宇倫（左）笑說跟謝祖武打牌很容易輸錢，好像幫派要繳學費。（圖／翻攝自YouTube＠中天電視）

男星謝祖武在《麻辣鮮師》中飾演最重要的核心人物徐磊，擔任國文、體育、英文老師，他在劇中與學生們打成一片，戲外同樣和眾多演員玩在一起，更被杜詩梅、郭宇倫等人爆料，他超愛打牌、玩大老二，每次揪大家賭博幾乎都贏錢，害大家拍戲剛拿到片酬就要交到他手上，郭宇倫更開玩笑直言：「好像幫派要繳學費！」《麻辣鮮師》演員們曾在2014年上《康熙來了》舉辦同學會，除了謝祖武現身外，郭昱晴、乾德門、杜詩梅、潘慧如、林利霏、郭宇倫也都到場參與，演員們互爆拍戲時的猛料。杜詩梅就直言，謝祖武超愛賭博，每次在片場沒事時，都揪大家打麻將、玩大老二，不少人剛到手的片酬都輸給他，領到錢直接交出去：「他錢一定要收到，絕對不賒帳的」。郭宇倫更開玩笑說：「好像幫派要繳學費！」表示謝祖武贏錢沒在手軟。郭宇倫還透露謝祖武很會在牌桌上施壓：「其實他輸的時候也會一直講，他會一直說『不錯喔、打得不錯』，他會給你壓力，讓你會覺得，那我是不是要出得小心一點」，年輕演員當時都覺得謝祖武是老謀深算，讓他們這些剛出社會的新鮮人落入圈套。主持人蔡康永則反問大家，難道不會不想跟他打牌了嗎？潘慧如笑著補充：「因為他每次邀你的時候都是笑臉」，大家才會一次次上當。而從眾人現場互虧的談話來看，大家其實私下感情都很好，多年後重逢也能聊開。《麻辣鮮師》是台灣電視史上第一部校園生活喜劇，2001年至2004年播出，總共分為5季，全劇197集，播畢後還不斷在電視上重播，陪伴許多七八年級生成長，成為觀眾心中共同的青春回憶，也因此《麻辣鮮師》眾多演員的現況、過去拍攝發生的趣事，至今仍能引起討論。