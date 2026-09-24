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舒力基颱風北轉機率升高！靠近台灣機會變低了

舒力基颱風路徑北轉機率升高，靠近台灣機率也隨之降低，原先認為西進的歐洲傳統模式也倒戈北轉，但提醒民眾，路徑仍有變數，北轉時間點較為分歧。

▲舒力基颱風路徑北轉機率升高，靠近台灣機率也隨之降低。（圖／NCDR）

預估明轉中颱！小鋼炮秋颱中秋連假逼近台灣

▲未來一周包括中秋連假，全台多雲到晴，但下周開工後，東方海域可能會有颱風接近。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

舒力基颱風昨（23）日晚間正式生成，最新路徑預測出現變化，，中秋連假後桃園以北、宜蘭將有較持續性的局部短暫陣雨。舒力基颱風於昨日晚間正式生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估至於舒力基颱風強度如何？台灣颱風論壇預測，舒力基颱風巔峰強度至少可達「中度颱風前段班」，但副熱帶高壓的乾空氣仍然是個隱憂，颱風未來動態仍需持續關注。根據中央氣象署表示，舒力基颱風今日2時的中心位置在北緯17.4 度，東經135.6度，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風平均暴風半徑100公里。氣象署預測，下周一、下周二將受到颱風外圍雲系與偏北風影響，屆時北部地區桃園以北、宜蘭將有較持續性的局部短暫陣雨，提醒民眾注意天氣變化。