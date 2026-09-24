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2026愛知・名古屋亞運射擊場傳來歷史性捷報。巴黎奧運銅牌得主李孟遠，在男子定向飛靶決賽32個泥盤射中29個，以29分拿下銅牌，不僅替中華射擊隊進帳本屆首面獎牌，也成為台灣首位在亞運男子定向飛靶站上頒獎台的選手。確定奪牌後，李孟遠特別伸手指向天空，把這面等待多年的亞運獎牌獻給已故父親兼教練謝志培。李孟遠與亞運賽場之間，曾有過一段長達3年的深刻傷痛。回顧2023年杭州亞運，李孟遠生涯首度闖進男子定向飛靶決賽，原本極具奪牌相的他，卻在開賽前因大會判定「報到遲到」而遭到直接扣除2分的嚴厲判罰。即便李孟遠賽後無奈表示自己早已提前20分鐘抵達檢驗區、教練團亦全力向大會仲裁申訴，但判決依舊維持原判，最終他僅能以25分飲恨拿下第5名，眼睜睜看著頒獎台從眼前溜走。時隔3年轉戰名古屋，李孟遠帶著奧運獎牌的歷練重返亞運戰場。他在預賽展現極度平穩的槍法，以資格賽第2名的優異成績昂首挺進決賽；決賽中一路頂住淘汰壓力，過關斬將殺進最後3人的獎牌爭奪圈，儘管最後一發泥盤失準未能進一步衝擊金牌戰，但穩穩鎖定的29分成績，已正式宣告徹底洗刷當年的遺憾，為台灣射擊寫下全新里程碑。定向飛靶是一項極度要求「肌肉記憶」與「瞬間專注度」的極限運動，選手在等待泥盤飛出的瞬間，任何外部干擾都會對出槍軌跡造成影響。在決賽中段，李孟遠曾一度因預備動作「提槍過高」遭到大會裁判當場出示警告。在國際大賽的決賽舞台遭遇裁判關切，往往容易引發射手的節奏紊亂與焦慮；然而，歷經巴黎奧運洗禮的李孟遠展現了世界頂尖選手的心理素質。他深呼吸重整擊發呼吸，在隨後的打靶輪次中維持槍身平穩上移，連續擊碎高難度飛靶。奪牌瞬間，李孟遠將右手舉向蔚藍天空的畫面，成為本屆亞運最令人動容的一幕。李孟遠在賽後混合採訪區眼眶泛紅地坦言，這個動作，是想讓遠在天國的父親看見自己的堅持。已故父親謝志培過去不僅是他的至親，更是帶領他踏入射擊領域、一路陪伴他經歷每一次失敗與勝利的總教練。在以往的國際大賽中，從靶場的技術微調、槍托配重，到賽外的飲食作息，全都是由父親一手打理。首次在沒有父親陪同的大型綜合賽會中獨立作戰，李孟遠坦言在抵達日本後一度非常不習慣，在決賽前熱身時腦海中更頻繁浮現父親生前嚴肅叮嚀的身影，甚至數度鼻酸想哭。「畢竟過去每一場大比賽，都有爸爸在旁邊……」李孟遠用平靜卻深沉的語調說道，並把對父親的思念全部封存在每一發子彈的後座力中，最終用最純粹的成績回報了這份父愛。在巴黎奧運奪下銅牌後，李孟遠並未迎來順遂的生涯黃金期，反而接連遭遇命運的重擊。除了面臨摯愛父親的猝然離世，他更在一次因眼睛結膜發炎就醫時，因醫院開立的處方眼藥水中含有運動禁用成分，在賽外檢測中呈現陽性反應，最終遭到國際組織處以長達5個月的禁賽處分，直至2026年1月才正式解禁。在禁賽的漫長陰霾中，李孟遠甚至有將近4個月的時間被法規明令「嚴禁接觸槍枝與實彈射擊」，只能日復一日在訓練室內透過核心體能、空手抓重心與運動科學儀器維持神經反應。雪上加霜的是，在出征名古屋亞運前夕，他的舊疾腰傷再度急性發作，導致整體擊發流暢度始終未達顛峰。所幸抵達愛知選手村後，後勤防護團隊迅速進行震波與物理治療，加上他以極高的自律規範作息，才在資格賽開打前夕奇蹟似地找回擊靶手感。