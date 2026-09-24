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美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），當地時間23日在紐約表示，美國對外軍售必須考量自身國防需求、軍工產能、全球各戰區可能的軍事需求，對台軍售也不例外。綜合外媒報導，盧比歐是在當天接受媒體聯訪時，說出上述的言論，認為外界往往只從特定地區看待軍售，但美國必須同時衡量自身的軍事工業基礎與產能，每當美國出售一批武器，就代表這批裝備不再掌握在美軍手中，因此每一筆軍售都必須評估，美國自身是否會有需要。盧比歐強調，這項考量並非針對台灣，而是適用於美國所有的軍售對象，美方會參考全球各地美軍作戰指揮官回報的需求，再決定是否能對外出售相關武器。根據《路透社》報導，目前140億美元的對台軍售案尚未獲得美國總統川普（Donald Trump）批准。與此同時，4名共和黨聯邦參議員也致函盧比歐、美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），要求政府加速處理延宕中的台灣安全資金與軍售案，包括國務院尚未推進的3億美元對台外國軍事融資、國防部尚未動用的10億美元安全合作資金，以及尚未獲批的140億美元對台軍售案。4位參議員並在信中警告，如果美國維持外交姿態的代價，是剝奪夥伴的關鍵威懾能力，那麼很難想像美國如何在印太地區，繼續投射可信的影響力。這些最新進展正值中國國家主席習近平抵達美國、「川習會」即將登場之際。先前已有分析指出，習近平預計會要求美方停止對台軍售。不過就目前而言，盧比歐的最新談話，並未宣布取消或批准與否，而是強調美方仍須針對自身需求進行整體權衡。原文連結：