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▲李灝宇在MLB歷史「23歲以下亞洲打者單季安打榜」穩居第2，距離2018年大谷翔平的93安紀錄僅剩8支差距。（圖／翻攝自底特律老虎 X）

底特律老虎台灣23歲新星李灝宇（Hao-Yu Lee）今（24）日持續擔任先發第2棒指定打擊，首打席就敲出右外野安打，全場5打數1安、吞下1次三振，本季安打數推進至85支，近8場比賽有6場敲安。可惜老虎全場得點圈12打數僅1安，留下11個殘壘，終場以2：4不敵華盛頓國民，吞下2連敗。李灝宇目前仍獨居23歲以下亞洲球員單季安打榜第2，距離2018年大谷翔平的93安紀錄只差8安，而老虎例行賽剩最後3戰，想要破紀錄等於場均得敲3支安打。李灝宇此役面對國民左投拉夫拉迪（Richard Lovelady），首局在2好1壞情況下，逮中一顆80.1英里外角橫掃球，順勢推向右外野形成一壘安打。這也是李灝宇本季第85支安打，延續近期穩定上壘手感。他第3局面對右投洛德（Brad Lord），在1出局、二壘有人情況下敲出二壘方向滾地球遭刺殺；第5局老虎2出局攻占一、三壘，李灝宇面對左投迪昂（Will Dion），最終揮空82.7英里曲球遭三振，錯失替球隊追加分數的機會。7局下老虎2出局、二壘有人，李灝宇將球打向中外野，但被外野手接殺。到了9局下，老虎仍以2分落後，1出局後攻占一、二壘，再度輪到李灝宇打擊，可惜這次擊成捕手上空飛球遭接殺，沒能把最後追分機會延續下去。總計李灝宇5打數敲出1支安打、吞1次三振，賽後打擊率來到0.267，整體攻擊指數（OPS）0.755。本季至今出賽111場，累積85安、10轟、46分打點與28次保送。隨著今日安打入袋，李灝宇與2018年大谷翔平所築起的「93安新人年障礙」，差距已正式縮小至個位數，：尚差然而，大聯盟例行賽進入最後倒數階段。老虎隊在結束與國民隊的系列賽後，2026年球季僅剩下最後3場例行賽，將於主場聯信球場（Comerica Park）迎戰匹茲堡海盜隊展開季末3連戰。換算下來，李灝宇若想在最後這3場比賽中追平大谷的93安，；若渴望單獨登頂亞洲U23安打王，則需要達成「平均每場3安」的猛打賞神蹟。雖然難度非常高，但並非數學上完全不可能，尤其李灝宇9月已經出現單場4安、單場3安的爆發。回顧整場比賽，老虎隊全場其實敲出8支安打、獲得多次上壘機會，但團隊致命傷完全暴露在得點圈的貧打問題。全場老虎打線在得點圈有人時多達12個打數，最終僅勉強敲出1支安打，合計在壘包上留下了高達11個殘酷的殘壘，攻勢頻繁在最後一棒遭到瓦解。外野手馬爾格里（Ben Malgeri）是陣中少數提供實質火力支援的打者，單場繳出2安打、貢獻2分打點，包含在第4局敲出的一發陽春全壘打。投手端方面，老虎先發左投瓦德茲（Framber Valdez）力投5.1局被敲4安失掉2分，防禦率維持在水準之內，但在打線缺乏奧援下吞下個人本季第12敗。國民隊全場雖僅有6支零星安打，但把握度極高，摩拉雷斯（Yohandy Morales）在第2局揮出重傷害的2分打點全壘打奠定勝基；國民後續啟用6名牛棚投手車輪戰封鎖，順利守住勝利。