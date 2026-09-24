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網友質疑無家者題目「套招」 稱因此不再相信沈伯洋

范耕維親自還原現場狀況：代替家人上台

原發文質疑的網友道歉了

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（23）日晚間在西門町舉辦「市長，你給我聽好了！」活動，開放民眾現場寫提問單，再由沈伯洋隨機抽題回答。不過活動結束後卻有網友質疑，沈伯洋預告將談萬華無家者議題後，首位上台提問者恰巧就是東華大學法律系副教授范耕維，且問題正是無家者，懷疑雙方事先「套招」。對此，范耕維親自還原狀況，指出沈伯洋在他上台前其實已連續抽中2名民眾，只是對方沒有上台，且真正被抽中的也不是他本人，而是同行家人，直言「光是說第一個抽到我上台，就明顯是搞錯基礎事實」。沈伯洋昨晚在西門町舉辦「市長，你給我聽好了！」肥皂箱活動，讓現場民眾填寫問題放入透明箱，再由他隨機抽出題目，直接回應市政問題。未料，活動結束後，一名網友在Threads發文表示，沈伯洋當晚曾預告會談到萬華的「無家者問題」，結果他所稱的「第一個」上台提問者，竟是過去曾以「路台大」名義擔任補習班講師、現任東華大學法律系副教授的范耕維，而范耕維詢問的正好也是無家者議題。該網友因此質疑，范耕維平時與沈伯洋在網路上有所互動，又曾參與相關公民運動，懷疑提問是否早已事先安排？該網友甚至表示，散場後他打電話告訴母親不要再投沈伯洋，稱原本相信沈伯洋能擺脫傳統政治人物框架，但這件事讓他「感到很心寒」。不過該貼文曝光後，有不少網友對「套招」說法提出質疑。有人指出，無家者議題沈伯洋先前在南港場活動就已經回答過，如果真的要事先安排問題，沒有必要再挑一題已經談過、而且內容複雜的議題。而被點名的范耕維也親自還原現場情況表示，在自己上台以前，沈伯洋其實已經連續抽到2個人，只是那2名民眾最後都沒有上台，他不確定對方究竟是不在現場，或是不好意思登台。范耕維進一步表示，其實是他的家人被抽中後不好意思上台發言，因此才由他代替家人上台提問。他強調，無論後續如何解讀，至少「第一個就抽到我」這項指控並不符合現場實際流程，「光是說第一個抽到我上台，就明顯是搞錯基礎事實。」范耕維也反質疑，發文質疑造假的網友在PTT已有長期發言紀錄，並非如貼文所描述，是當天活動後才突然對沈伯洋失去信任，直言「這演技真的太差勁了。」而在范耕維澄清後，原發文的網友也將質疑的文章刪除並道歉。