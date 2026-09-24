115年7、8月期統一發票將於明（25）日中秋節開獎，但根據財政部表示，上期115年5、6月期統一發票還有「6張1000萬特別獎」發票未領，其中有幸運兒只花10元外送費就中千萬。該期亦有7張200萬元特獎、5張100萬雲端發票專屬獎，無人出面兌獎，提醒民眾領獎期限只到11月5日，千萬別錯失致富機會，《NOWNEWS今日新聞》整理115年5、6月統一發票未領名單，包括消費地點、消費明細等資訊，帶領讀者快速了解。
花10元外送費中千萬！115年5、6月「6張千萬發票」沒人領
115年5、6月統一發票於7月25日公布，本期千萬特別獎號碼為「38548029」；200萬特獎號碼為「10138845」；頭獎3組分別是「24121106、28589937、83663333」。根據財政部賦稅署日前提醒，目前有6名1000萬發票幸運得主未領獎，以及7張200萬元特獎發票、5張100萬雲端發票專屬獎也未兌獎。最晚只到11月5日可兌獎，一旦錯過將全數充公。
🟡1000萬元特別獎未領名單（6張）
◼︎ Google Play，應用程式620元（台北市信義區）
◼︎ 中華電信，月租費2106元（台北市大安區金山南路2段52號9樓）
◼︎ 雅馨蛋糕烘焙，食品312元（新北市三重區中正北路222號）
◼︎ Uber Eats，外送費10元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品150元（苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號）
◼︎ watsons屈臣氏，物品528元（雲林縣斗南鎮中山路70號1、2樓）
🟡200萬元特獎未領名單（7張）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品10元（桃園市桃園區文中路747號）
◼︎ 吳家鴨香飯，食品355元（苗栗縣頭份市民族路111號）
◼︎ Hi-Life萊爾富，食品97元（台中市外埔區水美路61號1樓）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品154元（台南市中西區永福路1段30、32號1樓）
◼︎ 中油CPC，汽油1000元（台南市柳營區果毅後60之12號）
◼︎ 7-ELEVEN，菸品110元（高雄市小港區民益路46號1、2樓）
◼︎ 萬佳人力仲介，服務費1500元（屏東縣屏東市中山路168號3樓）
🟡雲端發票專屬100萬元未領名單（5張）
◼︎ App Store，應用程式290元（台北市信義區）
◼︎ 蝦皮購物，物品744元（台北市信義區忠孝東路4段555號17樓）
◼︎ 車麻吉，停車費40元（台北市中山區民生東路3段8號11樓）
◼︎ Uber Eats，外送費18元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品30元（高雄市前金區大同二路1號1樓）
發票中獎怎麼換？免跑銀行、超商兌換：1招不錯過
財政部提醒民眾，若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。
如害怕錯失發票大獎者，過去財政部台北國稅局建議，可使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要簡單設定1次，未來每期發票獎金一併適用。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。
🟡發票載具歸戶設定教學、自動入款設定步驟
◼︎ 步驟1：先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。
◼︎ 步驟3：匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。
🟡App Store載具歸戶設定步驟
◼︎ 步驟1：同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。
◼︎ 步驟3：前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。
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115年5、6月統一發票於7月25日公布，本期千萬特別獎號碼為「38548029」；200萬特獎號碼為「10138845」；頭獎3組分別是「24121106、28589937、83663333」。根據財政部賦稅署日前提醒，目前有6名1000萬發票幸運得主未領獎，以及7張200萬元特獎發票、5張100萬雲端發票專屬獎也未兌獎。最晚只到11月5日可兌獎，一旦錯過將全數充公。
◼︎ Google Play，應用程式620元（台北市信義區）
◼︎ 中華電信，月租費2106元（台北市大安區金山南路2段52號9樓）
◼︎ 雅馨蛋糕烘焙，食品312元（新北市三重區中正北路222號）
◼︎ Uber Eats，外送費10元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品150元（苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號）
◼︎ watsons屈臣氏，物品528元（雲林縣斗南鎮中山路70號1、2樓）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品10元（桃園市桃園區文中路747號）
◼︎ 吳家鴨香飯，食品355元（苗栗縣頭份市民族路111號）
◼︎ Hi-Life萊爾富，食品97元（台中市外埔區水美路61號1樓）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品154元（台南市中西區永福路1段30、32號1樓）
◼︎ 中油CPC，汽油1000元（台南市柳營區果毅後60之12號）
◼︎ 7-ELEVEN，菸品110元（高雄市小港區民益路46號1、2樓）
◼︎ 萬佳人力仲介，服務費1500元（屏東縣屏東市中山路168號3樓）
◼︎ App Store，應用程式290元（台北市信義區）
◼︎ 蝦皮購物，物品744元（台北市信義區忠孝東路4段555號17樓）
◼︎ 車麻吉，停車費40元（台北市中山區民生東路3段8號11樓）
◼︎ Uber Eats，外送費18元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品30元（高雄市前金區大同二路1號1樓）
財政部提醒民眾，若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。
如害怕錯失發票大獎者，過去財政部台北國稅局建議，可使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要簡單設定1次，未來每期發票獎金一併適用。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。
◼︎ 步驟1：先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。
◼︎ 步驟3：匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。
🟡App Store載具歸戶設定步驟
◼︎ 步驟1：同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。
◼︎ 步驟3：前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。