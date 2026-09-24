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▲申智恩苦撐8年曾兼職打工籌措數百萬海外參賽旅費，並曾正面回擊網路針對競賽比基尼的外貌惡評，展現運動家精神。（圖／取自ww.grace.kr IG）

2026愛知・名古屋亞運沙灘排球賽場，韓國「沙排女神」申智恩（Shin Ji-eun）終於迎來屬於自己的亞運勝利。她與搭檔金貞雅（Kim Jeong-a）在女子D組第2戰先丟一局，最終以21：23、21：15、18：16逆轉擊敗馬來西亞組合，拿下本屆首勝，也是申智恩個人生涯第一場亞運勝利。然而，這場看似平凡的小組賽勝利，背後卻是她苦撐8年、打工籌旅費、頻繁更換搭檔、遭網友攻擊是「暴露狂」，甚至一度萌生退意後，才換來的成果。在小組賽首戰不敵泰國後，韓國組合此役背負著不能再輸的晉級壓力。面對馬來西亞組合Go Yu Heng／Rachel Yujie，申智恩與金貞雅在開局遭遇嚴苛考驗，雙方一路糾纏拉鋸至局末，韓國組合以21：23抱憾讓出首局。然而次局兩人迅速重整旗鼓，申智恩強化發球加壓，金貞雅在網前攔網頻頻得手，以21：15強勢扳平局數。進入殊死決勝第3局，場上再度陷入窒息般的拉鋸戰，雙方一路僵持至14：14進入Deuce（延長平分）狀態。關鍵時刻，申智恩頂住體能透支的高壓，連續救起對手的刁鑽扣殺並在反擊中得分，最終韓國組合以18：16鎖定勝局，耗時逾1小時完成讓一追二逆轉。申智恩的故事之所以在韓國引發體育圈與社會大眾的深層共鳴，從來不只是因為她亮眼的外型，而是她在冷門運動泥淖中對競技夢想的純粹執著。在職業棒球、職業足球與室內排球高度成熟的韓國體壇，沙灘排球長年被邊緣化，缺乏企業職業隊編制與穩定的國家隊常態集訓經費。申智恩透露，自投入沙灘排球8年以來，她；而每前往海外參加一站國際排聯（FIVB）賽事，光是選手個人的機票、住宿、報名費與防護成本，單趟就高達（約合新台幣14萬至16萬元）。在沒有大企業固定贊助的歲月裡，這筆龐大開銷全靠申智恩自己一人設法打平。她曾兼任體育課講師，甚至在漢堡速食店、咖啡廳排班打工，將微薄的時薪全數存入比賽專戶。韓媒形容，這8年間她幾乎做遍了各種兼職，只為了能在護照蓋上出入境章、站上國際賽賽場。申智恩學生時期曾是正統室內排球的優秀主攻手，更曾報名韓國女子排球最高殿堂「V聯賽」的新人選秀會。然而在選秀前夕，她因對陽光與白沙的熱愛，毅然決定轉戰沙灘排球，並自2019年起在FIVB世界巡迴賽中累積積分。但這項抉擇讓她吃盡苦頭。在韓國，沙灘排球連專屬的固定訓練場館都不是理所當然，她與搭檔過去甚至曾因無處可去，只能在漢江公園的公共沙坑中拉起球網進行日常防守訓練。面對沒有薪資保障、缺乏系統化支援且頻繁痛失搭檔的絕境，申智恩坦言，自己過去曾無數次在深夜認真思考是否該向現實低頭、徹底離開競技體育。所幸，隨著近年在社群上的高人氣與媒體報導，申智恩逐漸吸引外界目光，並在2024年獲得企業贊助，訓練與海外參賽條件才終於迎來曙光。申智恩過去在登上電視節目時透露，部分網友從不關注她在烈日下的飛撲與戰術跑動，反而對選手在沙排場上穿著的比基尼服裝大作文章，留下「是不是暴露狂」、「這跟酒店女子有何兩樣」等充斥性別刻板印象的羞辱字眼。面對這些惡意攻擊，申智恩選擇不退縮、公開正面回擊。她嚴正指出，國際排球總會（FIVB）早已修改規程，並未強制女選手必須穿著比基尼，服裝完全是運動員基於排沙、散熱與動作靈活度的自主選擇。她公開喊話，期盼社會大眾能撕下性別與外貌的標籤，真正看見沙灘排球運動員在背後付出的汗水，以及這項運動在韓國步履維艱的生存現實。申智恩的體育生涯走過多元面向。在2024年巴黎奧運期間，她曾暫時放下選手身分，受邀擔任電視台沙灘排球項目的特約球評，以其深厚扎實的實戰閱歷，為韓國觀眾帶來生動且專業的賽事解析。經歷無數次被搭檔拋下的絕望，申智恩終於在名古屋亞運的白沙上，用滿身沙塵換來了一場2：1的逆轉勝。