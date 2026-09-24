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▲自112學年度起，高雄市平價化教保服務供應比率已達100%，平價化幼兒園園所數更居六都之首，持續朝「就近入園、平價就學、優質教保」的目標邁進。（圖／高市府教育局提供）

▲除於社會住宅設置非營利幼兒園外，高市府亦持續於幼兒教育需求區域擴充公共化教保服務量能。（圖／高市府教育局提供）

▲除於社會住宅設置非營利幼兒園外，市府亦持續於幼兒教育需求區域擴充公共化教保服務量能，持續提供家長更多平價、優質的教保服務選擇。（圖／高市府教育局提供）

高雄市政府教育局廣告

高雄市政府持續擴充公共化教保服務量能，115學年度首度於鳳松安居及美都安居社會住宅設置非營利幼兒園，開啟「社會住宅結合公共化幼兒園」新模式，讓社宅居民就近享有平價、優質的教保服務。鳳松安居及美都非營利幼兒園均設有2歲專班及3歲以上至入國民小學前幼兒之班級，目前持續招生中，有入園需求之家長可至鳳松安居及美都非營利幼兒園粉絲專頁查詢招生資訊。教育局表示，除於社會住宅設置非營利幼兒園外，市府亦持續於幼兒教育需求區域擴充公共化教保服務量能，115學年度新設藍田、楠仔坑及鳳林非營利幼兒園，並於仁武國小附設幼兒園及鳳山區中正國小附設幼兒園透過新建工程方式增班，合計增設5園、48班，增加1,160個入園名額，持續提供家長更多平價、優質的教保服務選擇。市府自108學年度起積極推動公共化幼兒園，截至115學年度，公立及非營利幼兒園合計291園，共提供27,778個入園名額。115學年度公共化教保服務供應比率已達45%，市府將持續盤點幼兒就學需求，於需求熱區增設公共化幼兒園，擴充平價教保服務量能。教育局表示，市府持續推動平價教保服務政策，除分年增設公立及非營利幼兒園外，也積極輔導符合要件之私立幼兒園簽約加入準公共幼兒園，透過公私協力擴充平價教保服務量能。自112學年度起，高雄市平價化教保服務供應比率已達100%，平價化幼兒園園所數更居六都之首，持續朝「就近入園、平價就學、優質教保」的目標邁進，減輕家長育兒負擔，營造友善育兒環境。