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▲Mina平常的打扮風格走氣質女神路線。（圖／翻攝自IG@mina_sr_my）

韓國人氣女團TWICE的日籍成員Mina（名井南）昨（23）日現身米蘭時裝週，觀看Fendi 2027春夏時裝大秀。只見Mina身穿白色細肩帶禮服亮相，由於大挖背、細肩帶的設計，導致Mina胸前只有兩塊白布遮著，看起來露膚度極高，讓不少粉絲不解團隊怎麼會讓Mina穿這麼不安全的衣服，心疼直呼：「根本隨時會走光。」Mina作為女團成員，過往服裝風格都偏向甜美可愛的路線，這次在米蘭時裝週上，卻穿著風格極為性感的服飾亮相，瞬間引爆粉絲討論。只見她身上的白色洋裝肩帶非常細長，低胸加上露背的設計，讓她身型完全被看光。粉絲因此紛紛留言痛批服裝過於曝露：「這個衣服我真的有點不能理解」、「這真的是她破天荒有史以來最大尺度吧」、「為什麼要穿這樣啊…危險就算了，也沒有特別好看，幹嘛這樣設計」、「好不適合她，都要走光了」、「覺得好暴露，她也不自在啊」、「造型師都在搞什麼，她不需要這樣，普通一件衣服就很美了，非要搞得這麼沒安全感」。大家都對Mina的造型表示不解，但同時也大讚Mina真的很美，穿什麼衣服都掩蓋不了她的氣質，光滑白皙的肌膚更讓她在鎂光燈下看起來更仙氣逼人。現年29歲的Mina在TWICE團內擔任主舞與副唱，同時也是TWICE日本小分隊MISAMO的成員。日本裔的她在美國出生，一度同時擁有美日國籍，但後來放棄美國籍，回到日本生活，家庭背景十分優渥，父親為日本著名骨科權威教授，讓她從小就讀天主教貴族學校「小林聖心女子學院」，還學芭蕾舞長達11年時間，也因此Mina被粉絲取了「黑天鵝」、「名井貴婦」的綽號。