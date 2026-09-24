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2004年連任就職就是吃鬍鬚張

狠酸：不要消費店家替自己加戲

鬍鬚張第三代張耀升日前公開力挺台北市長蔣萬安，疑似引發部分網友揚言抵制，蔣萬安隨後也曬出午餐吃鬍鬚張滷肉飯表達支持。不過，前總統陳水扁昨（23）日也曬出22年前舊照，透露自己2004年連任總統就職當天的午餐，吃的正是鬍鬚張滷肉飯；他進一步呼籲，一個品牌不代表任何政黨，民眾可以自由選擇消費與否，但不要出征、抵制品牌，政治人物也不要消費店家替自己加戲，「政治歸政治，滷肉飯就好好吃」。陳水扁昨以「鬍鬚張滷肉飯是阿扁總統連任就職午餐」為題發文表示，2004年5月20日，他連任總統就職當天的午餐，吃的就是鬍鬚張滷肉飯。他指出，22年過去，如今幾句網路上的言論，卻讓特定政治人物「見到黑影就開槍」，不斷鼓譟、擺拍，把鬍鬚張搬上政治舞台。原本很多人根本不知道這場爭議，反而是在事件被一再放大後，才讓鬍鬚張持續成為政治話題。陳水扁表示，一個品牌不代表任何政黨，背後還有老闆、員工、加盟店及許多家庭；走進店裡消費的客人，也可能支持藍、支持綠、支持白，或根本不關心政治。他也提到，日前自己在台北舉辦「阿扁也想見到你」補簽會，排隊民眾都相當有規矩、有禮貌，沒有鼓譟或製造衝突。絕大多數台灣人其實都相當理性，真正強烈表達意見的只是少數，不應被刻意放大成整個社會的樣貌。針對鬍鬚張爭議，陳水扁表示，每個人當然都有選擇消費或不消費的自由，「但不要出征、抵制品牌」，政治人物也不要藉由消費店家替自己加戲。他最後更寫下：「政治歸政治，滷肉飯就好好吃。」並表示，不要替一碗簡單的台灣美食，加入「仇恨、對立與政治算計」這些多餘的調味料。